Divisiones en Unión por la Patria ante la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

Escuchar

Con la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández en todos los medios, los diputados de Unión por la Patria (UxP) se congregaron en la clásica reunión de bloque previa a toda sesón. Fue el martes a las 17.30 en el despacho que la bancada tiene en el tercer piso del Palacio Legislativo. No estaban los 99 integrantes, había solo 30. Se discutió allí la necesidad de expresar una opinión respecto de los presuntos maltratos físicos del exmandatrio a quien fuera su pareja, pero la diferencia de criterios y alineaciones políticas tiñó la conversación. La división se impuso.

“Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima ”, sentenciaron en el proyecto de resolución 56 diputados del bloque liderado por el santafecino Germán Martínez. Esta fue la frase que abrió el debate dentro del espacio , donde una porción cuestionó que no se estuviera considerando la presunción de inocencia hasta que se expida la Justicia. Del otro lado, quienes buscaban despegarse de la situación, argumentaban la necesidad de posicionarse políticamente.

“La violencia por motivos de género tienen un componente cultural y social. Esto tensiona todo el andamiaje jurídico porque es profundamente patriarcal y misógino. Si no lo tensionamos y esperamos que el Poder Judicial defina, dejamos de acompañar a la víctima”, explicó la diputada bonaerense, Mónica Macha, que estuvo a cargo de la elaboración del texto.

La diputada Mónica Macha, autora del proyecto de resolución que expresó una "profunda preocupación" por la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández

Como presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, Macha trabajó junto a su equipo de asesores una primera versión de la iniciativa y la hizo girar entre sus compañeros para la firma. Según pudo saber LA NACION, Eduardo Valdés, un dirigente quien supo ser muy cercano al expresidente, le hizo “correcciones”. Su firma se encuentra entre los otros 55 nombres, como la de Martínez, Leandro Santoro, Paula Penacca y Cecilia Moreau. En tanto, no aparece la rúbrica de Santiago Cafiero (exjefe de Gabinete y excanciller) ni Victoria Tolosa Paz (exministra de Desarrollo Social), dos dirigentes muy cercanos al exmandatario peronista.

Esta mañana, y tras la publicación del proyecto, Valdés salió a matizar su posición. Durante una entrevista con radio La Red, habló de la situación judicial que atraviesa Alberto Fernández y aseguró que “le cuesta creer” la denuncia en su contra. “Yo lo conozco a Alberto desde los 18 años. Le he conocido parejas, nunca ha sido acusado de esto. Pienso que uno cuando es golpeador, es golpeador permanente y no ha sido esta situación”, sumó.

Valdés dio precisiones sobre la discusión que monopolizó la reunión de bloque del martes por la tarde, y detalló que sus compañeras de bancada plantearon la necesidad de “creerle a la víctima”. “Bueno, entonces es tiempo de que se empiece a dilucidar esta situación antes de que empecemos a opinar en el medio. Esto es lo que creo que debería suceder. Creo que la causa debería avanzar con celeridad porque se trata de un expresidente”, sentenció.

Eduardo Valdés, diputado nacional Tomás Cuesta - LA NACION

En el texto, los diputados llaman a “exhortar a las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes”.

Como Valdés, en el bloque hay varios diputados que plantearon que la denuncia de Fabiola es un tema “del orden de lo privado” y definieron no pronunciarse “por respeto a ambos”. “Dada la denuncia, la justicia investigará si tiene sustento. Fabiola ya denunció y Alberto lo niega. Corresponde a la justicia investigar”, dictaminó a LA NACION uno de los legisladores que componen este compendio.

Una tercera minoría dentro del bloque de UxP se abstuvo de firmar aunque, por lo bajo, no dudó en despegarse del expresidente. “Nosotros gestionamos, no nos metemos en bardos políticos”, consideraron sobre el proyecto de resolución que elaboraron sus compañeros de bancada. Sin embargo, subrayaron: “Apoyamos a Fabiola, claro”. Son diputados que responden a gobernadores peronistas , más interesados en sobrevivir al ajuste fiscal impuesto por la administración de Javier Milei que en marcar una posición que no les significa ningún rédito político.

El proyecto no lleva la firma del diputado Máximo Kirchner, crítico de la gestión de Fernández. Sin embargo, sí acompañan la iniciativa la mayoría de sus compañeras de La Cámpora, como Penacca, Lorena Pokoik y Luana Volnovich. “En general, no firma los proyectos, sino solo los que él presenta. Es para no generar discusión”, señaló un referente del bloque.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez Spencer Platt - Getty Images South America

Los detalles del texto

Entre los fundamentos, el bloque kirchnerista destaca que la iniciativa “tiene por objeto que esta Honorable Cámara se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género que ha formulado recientemente la Sra. Fabiola Yañez”.

Y concluye: “La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes. Vivir sin violencia es la única opción para que las mujeres y las diversidades puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus quehaceres”.

El proyecto de resolución fue presentado justo antes del horario en el que estaba convocada la sesión en la Cámara baja, que terminó caída por falta de quorum. Estaba previsto que la denuncia efectuada por la exprimera dama se cuele entre las cuestiones de privilegio de los diputados y el kirchnerismo buscó blindarse de las acusaciones de complicidad de sus oponentes políticos.