Docentes: los gremios porteños evalúan una mejora

Soledad Acuña Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

La Ciudad les ofreció sumas fijas de $2584 en marzo y $2200 en julio, una suba similar al de Kicillof

Constanza Bengochea SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2020

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y representantes de los 16 gremios docentes de la ciudad no lograron cerrar a un acuerdo ayer en la primera negociación paritaria del año. Luego de una extensa jornada de negociación, la oferta final del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para los maestros fue el pago de dos sumas fijas, de $2584 en marzo y $2200 en julio; lo que representa un aumento final del 16,4% sobre el salario actual docente.

Según el cálculo de los gremios, la suba alcanza el 20,8% sobre el salario mínimo si se incluyen los $1200 del Fonid. La propuesta salarial será llevada hoy a las asambleas de delegados, para definir una respuesta. Fuentes del entorno de la ministra Acuña se mostraron optimistas.

Hoy, el salario inicial de un maestro por jornada simple [4 horas] es de $29.006. Con el aumento proyectado por la ciudad, el salario docente por jornada simple ascendería en julio a $35.000.

Desde el gobierno porteño destacaron la similitud de la oferta con la que planteó el mandatario bonaerense, Axel Kicillof. Un modo de atar ambas negociaciones, a sabiendas del buen vínculo entre los gremios bonaerenses y Kicillof. También subrayaron que casi el 75% de los docentes porteños tienen jornada completa, de modo que su sueldo ascendería a $70.000 en julio.

"La propuesta está muy por debajo de lo que pedíamos y de la inflación", señaló a LA NACION Sergio Adaro, titular de la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys). Destacó que también demandan que se equiparen los montos de las asignaciones familiares con las que paga la Anses.

El dirigente deslizó también que si no hay acuerdo peligra el inicio del ciclo lectivo. "La propuesta del gobierno porteño no se acerca al 40% de aumento que como trabajadores necesitamos para no estar bajo la línea de pobreza", agregó.

Por su parte, la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) emitió un comunicado en el que detallaron la propuesta del gobierno porteño será llevada hoy a consideración de los plenarios de delegados. Aunque horas antes también habían señalado que exigirían "un aumento salarial por encima de la inflación y la actualización de las asignaciones familiares, que están congeladas desde hace siete años".

"Necesitamos docentes que tengan salarios por encima de la línea de pobreza y dejar de perder con la inflación", sostuvo el secretario general de UTE, Eduardo López.

Fuentes de la cartera de Educación dijeron que las negociaciones se demoraron por la insistencia de algunos gremialistas en la aplicación de la cláusula gatillo, que actualiza el salario de manera automática por inflación.

El encuentro porteño se produjo luego del acuerdo alcanzado anteayer entre el Ministerio de Educación de la Nación y los cinco gremios docentes con representación nacional: un salario mínimo inicial de 23.000 pesos a partir del 1º de marzo y de 25.000 pesos desde el 1º de julio, además del pago de $4840 en cuatro cuotas consecutivas.