Fuente: Archivo

Las restricciones para evitar la propagación del coronavirus alcanzan a todos. Un gobernador, dos senadores, un diputado y hasta un expresidente debieron recluirse desde que la pandemia llegó a la Argentina, ya sea por formar parte del grupo de mayor riesgo de enfermarse o porque viajaron desde uno de los países que son epicentro del virus.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , es el funcionario de más alto rango que decidió recluirse , por lo que no estará hoy en la reunión con el presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

El mandatario provincial gestiona por teléfono desde su casa luego de volver de un congreso en Canadá. Jalil viajó junto al vicegobernador, Rubén Dusso , que también está en cuarentena.

Médico, diputado nacional y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Pablo Yedlin es otro político que decidió aislarse.

Eventos por videoconferencia, postergación de reuniones y hasta suspensión del ejercicio físico forman parte de su nuevo día a día desde que la semana pasada volvió de un viaje a Estados Unidos. Participó en Washington de un evento del Banco Mundial y mantuvo un encuentro con el embajador argentino Jorge Argüello .

El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin, junto al presidente Alberto Fernández

El legislador del Frente de Todos regresó al país el domingo de la semana pasada sin síntomas y cuando Estados Unidos todavía no había sido catalogado por el Gobierno como país de riesgo. Se aisló voluntariamente cuando el país fue incluido en ese listado. Todavía permanece asintomático.

"No me reúno en mi casa con nadie que no sea del entorno familiar más estricto, pero tengo un padre de 87 años que no vive conmigo y a quien no vi desde que volví", contó Yedlin desde su casa en Tucumán.

El legislador, que destacó en diálogo con este diario como "muy prudentes" las medidas restrictivas anunciadas hasta ahora a nivel nacional, vive con su esposa y dos de sus tres hijos, que no están aislados y hacen su vida normal. "Si empiezo a tener síntomas, entonces cambia mi estatus de cuarentena, tengo que ir a una habitación y aislarme. Pero por ahora no", indicó, al explicar que él se sometió a una cuarentena preventiva y no la que requiere aislamiento absoluto por presentar síntomas de coronavirus.

La rutina cambió para el diputado, que debió comunicarse con la Cámara de Diputados por Skype en los últimos días y suspendió los vuelos a Buenos Aires, donde vive tres días cada semana.

El senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá

En una situación similar están los senadores nacionales Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos - San Luis) y Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio - San Juan).

El exgobernador de San Juan decidió aislarse preventivamente por integrar el grupo de mayor riesgo, al tener 72 años (se considera más vulnerables al virus a los mayores de 65) y al haber sido sometido a una operación cardíaca hace cinco años.

Entre las sugerencias de los expertos que asesoran al Gobierno para la toma de medidas está la necesidad de prestar especial atención a los pacientes con problemas en el corazón.

Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan

Basualdo, en tanto, está obligado a permanecer en su casa porque viajó a Estados Unidos y volvió la semana pasada.

El senador explicó que al volver al país decidió cumplir con la norma vigente y que por ahora no tiene síntomas.

Pese a que hay solo dos senadores que optaron por aislarse, el Senado permaneció semivacío esta semana. El resto de los legisladores se quedó en sus provincias o evitaron visitar el Parlamento, a excepción de la riojana Clara Vega .

El expresidente Eduardo Duhalde y su esposa, Hilda.

La obligación de permanecer en cuarentena también alcanzó al expresidente Eduardo Duhalde y a su esposa, Hilda, que la semana pasada volvieron de España y se aislaron.

Luego de afirmar que sería una "experiencia maravillosa", "Chiche" Duhalde contó en declaraciones radiales que mantienen conversaciones con su familia únicamente por videoconferencia de WhatsApp y que saludan a su nieta "por la ventana". Ambos deberán permanecer recluidos por lo menos nueve días más.

En el ámbito judicial, en tanto, la Corte Suprema dispuso licencias con goce de haberes para todos los funcionarios que hayan estado recientemente en zonas de alto riesgo. La medida alcanzó, por ejemplo, al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani, que volvió de Roma hace ocho días y debió aislarse.

De respetar a rajatabla las disposiciones del Gobierno, sin embargo, hay funcionarios de peso que deberían quedarse en sus casas por ser mayores de 65 años pero no lo hacen. Tal es el caso de la vicepresidenta Cristina Kirchner (67 años), que viajó a Cuba, o del propio ministro de Salud, Ginés González García (74 años).