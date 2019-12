Dura réplica del titular de la OEA al Gobierno

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de diciembre de 2019

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, replicó con duras críticas los cuestionamientos del gobierno del presidente Alberto Fernández contra la tarea de la organización en las elecciones de Bolivia.

Almagro defendió el carácter profesional del trabajo de los observadores y ratificó que los enviados por Fernández habían hecho tarea de "espionaje". A la vez, les restó importancia a las críticas: "Tenemos el cuero duro", dijo.

Almagro también defendió a Gustavo Cinosi, un argentino que lo asesora en la OEA, y rechazó que hubiera sido trascendental en su elección al frente de la organización: "Yo creí que me habían elegido 33 de los 34 países de la OEA, no sabía que era gracias a Gustavo". "Estos no saben lo que es un proceso electoral para lograr que te voten 33 países", agregó.

Almagro también se refirió a la gestión encargada por Estados Unidos a la Argentina para liberar a detenidos norteamericanos en Venezuela, que el gobierno de Alberto Fernández difundió como una prueba de la mejora en la relación con Washington. Almagro respondió que ese tipo de misiones se piden "a varios gobiernos". "Hasta este caso, generalmente nadie había dicho nada de las gestiones. Cuando se hacen estas gestiones, se hacen callado la boca. Tranquilo. Lo único que tiene que hacer es prepararse para la próxima gestión. Espero que sirva, pero va a necesitar otra lógica de trabajo en el futuro", puntualizó.