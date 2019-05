Durán Barba: "Está claro que Cristina supuso que iba a perder"

El asesor de Mauricio Macri dijo que la fórmula lanzada por la expresidenta es una "bomba de tiempo" Fuente: Archivo

Jaime Durán Barba , el principal asesor de Mauricio Macri, volvió a opinar sobre la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández.

En una nota que publicó en el diario Perfil, el "gurú" ecuatoriano señaló que " Alberto Fernández no tienen votos propios, no puede garantizar el voto duro de Cristina y su imagen es negativa".

"No existe un candidato que renuncie si cree que puede ganar. Si no puede afrontar los rigores de la campaña por una situación personal, se retira, no se mantiene como candidata secundaria, sobre todo con su psicología estelar. Lo único que podría darle sentido a esta acción sería que, creyendo probable la derrota, quisiera que, cuando se produzca, la culpa sea de Alberto", señaló Durán Barba.

Según el asesor del líder de Pro, la situación judicial de la expresidenta y su temor a perder los fueros parlamentarios habrían motivado su decisión de bajarse.

"Pero hay una explicación más sólida: para ser candidata a presidenta está obligada a renunciar a la senaduría. Los fueros la protegen como candidata, pero si pierde las elecciones quedará en manos de la Justicia. Si es candidata a vicepresidenta no está obligada a renunciar y puede mantener la inmunidad después de la derrota. Si por alguna razón llega a ganar, pensará que tiene la fuerza para reemplazar a un presidente con poco arraigo en la realidad", apuntó.

Para Durán Barba, la fórmula Alberto-Cristina "es una bomba de tiempo que estallará cuando se organicen las candidaturas, durante la campaña o en el primer mes de gobierno".

"Si triunfa el binomio Fernández-Fernández no existirá un presidente con sombra, sino una sombra con presidente, al que deberá eliminar. Esto pasaría en cualquier hipótesis, pero en este caso es más grave porque Alberto Fernández no tiene psicología de títere, sino una personalidad fuerte. Ha criticado violentamente a Cristina durante años", aseveró.

Además, opinó que "es imposible que Cristina acepte jugar el leal papel de Gabriela Michetti en la vicepresidencia". "Si la fórmula llegara a ganar, a los pocos meses uno de los Fernández terminará en la Casa Rosada y el otro en la cárcel", completó.

La semana pasada, Durán Barba dijo que el binomio Alberto-Cristina le restaba chances de ganar al peronismo en las próximas elecciones.