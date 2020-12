Durán Barba: "Estoy completamente decepcionado de Alberto Fernández"

Entrevista a Jaime Duran Barba 07:59

Video

El asesor político Jaime Durán Barba participó del programa La Trama del Poder, por LN+, y al analizar la coyuntura política disparó duras críticas contra el Gobierno. "Estoy completamente decepcionado de Alberto Fernández", admitió.

"Creo que al principio el Presidente tuvo una actitud de diálogo que era coherente con lo que habló en la campaña, yo supuse que él mantendría eso y me agradó que Horacio [Rodríguez Larreta] tuviera una actitud de diálogo. Lamentablemente, estoy completamente decepcionado de Alberto Fernández, porque no es lo que era. Aumentó la grieta como nadie", sentenció el analista político.

"Esta traición que le hizo a Horacio el día que le empezó a bajar a la Ciudad fue una barbaridad. Si esa hubiera sido su actitud ideológica a lo largo de la vida yo diría: 'Bueno, el señor es como Luis D'Elía, siempre ha sido así. Pero Fernández oscila de una actitud a otra. De a ratos parecería que es el Presidente y por otros que se conforma con ser decán de la vicepresidenta. Le falta entereza", remató el exasesor de Mauricio Macri.

"Es un despelote de Gobierno donde hay gente de todo tipo, pero que no está coaligada. No tiene un programa. Se ven cosas insólitas. No soy un fanático de ningún tipo, pero que en la Argentina se esté instaurando un día anual del montonero es una chifladura. Son cosas de la Guerra Fría, del siglo pasado", continuó Durán Barba.

La polémica por la vacuna rusa

"Creo que en relación a la vacuna hay una cosa complicada en la mente de muchos latinoamericanos que de alguna manera piensan que hacer un acuerdo con Rusia es ser revolucionario, mientras que con Pfizer es reaccionario. No se dan cuenta de que eso ya pasó. Putin no es el líder mundial del proletariado, es un señor con corbata que manda a asesinar a sus adversarios. El partido comunista se acabó", sostuvo Durán Barba.

Al ser consultado por el bloque Juntos por el Cambio y su rol como oposición, el asesor distinguió que dentro de la alianza hay distintas formas de abordar ese papel. "No creo que todos tengan que ser exactamente iguales. Está bien que cada uno tenga su estilo y asuma su responsabilidad. El Gobierno está persiguiendo a la Ciudad a pesar de la posición dialoguista de Horacio. ¿Qué pasaría si él tuviera una postura más dura?", cuestionó el asesor.

Por otro lado, al ser consultado sobre un escenario electoral a futuro, Durán Barba avizoró un panorama complicado no solo para el país, sino a nivel mundial. "La población está cargada de negativismo. En encuestas hechas en Ecuador, Perú y la Argentina el 90 por ciento de la gente cree que está peor que hace un año. Eso no había pasado nunca en ninguno de estos países. Todos los esquemas que antes funcionaban ahora no", cerró.

