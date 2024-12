Edgardo Kueider habló por primera vez sobre los US$ 200.000 que le incautaron: “El dinero no era mío”

El senador nacional Edgardo Kueider habló por primera vez este miércoles por la tarde tras haber sido arrestado por intentar entrar a Paraguay desde Brasil con US$200.000 no declarados. En un intercambio con periodistas, Kueider alegó que el dinero no era suyo. “Voy a dar mi versión al fiscal respecto de mi total inocencia en el caso. No tengo que explicar nada porque el dinero no era mío. Le voy a dar mi versión al fiscal y que siga la investigación como corresponde”. Las declaraciones tiene lugar previo a que el legislador preste testimonio ante el fiscal de la causa, Edgar Benítez, quien pidió su detención. “Se dispuso la misma a fin de asegurar su sometimiento al proceso”, explicó Benítez, que trabaja en la investigación junto a Alcides Giménez Zorrilla y Gabriel Segovia Villasanti.

El director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, contó al medio local ABC -mientras el legislador declaraba ante la Justicia- un detalle que llamó la atención de las autoridades desde un principio: no se trataba de la primera vez que Kueider visitaba Paraguay. Por el contrario, lo hacía de manera regular.

En medio del escándalo, el bloque de Senadores de Unión por la Patria pidió expulsar a Kueider, que se había convertido en un aliado clave libertario, tras la asunción de Milei. Actualmente, Kueider integra el bloque de Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que es, casualmente, la que debería tratar un eventual pedido de desafuero. Fue el candidato que intentó imponer la Libertad Avanza para la estratégica comisión de Inteligencia y en sus votaciones acompañó al oficialismo.

En las votaciones del año, votó siempre con el oficialismo a partir de la denominada Ley Bases. Antes, en diciembre, se expresó en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Su detención generó incomodidad en el Gobierno y hubo voceros que intentaron relativizar el episodio y despegar al Ejecutivo del escándalo.

Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo, rompió el bloque del entonces Frente de Todos en 2022. Según precisó en una entrevista con LA NACION, la defensa de los intereses de Entre Ríos, su provincia, lo llevó a tomar esta decisión. Tiene mandato hasta el mes de diciembre de 2025.

Los detalles de la detención de Kueider en Paraguay

Kueider fue arrestado en Ciudad del Este esta madrugada en un control de rutina en el puente internacional. Tenía consigo US$211.102 que no pudo justificar, según confirmaron a LA NACION fuentes de la Aduana paraguaya. También llevaba 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (unos US$500). Kueider contaba con una reserva en un hotel de Ciudad del Este. El monto de dinero que llevaba excedía el límite permitido según ley, no contando con ningún documento respaldatorio, según informaron fuentes policiales. Viajaba en un vehículo marca Chevrolet, con patente argentina. Se encontraba con su secretaria al momento de ser detenido.

“Se lo detuvo en un control de rutina a las 12.40 de la madrugada en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. En un vehículo que estaba ingresando a Paraguay le encontraron unos paquetes. Le preguntaron si tenía dólares y no lo declaró. Llevaba más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos”, dijo Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, a AM 780. Orué añadió: “En el momento del procedimiento, el señor no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo”.

“Pusimos en conocimiento al embajador argentino en Paraguay [Guillermo Nielsen], pero ahora está a cargo de la fiscalía, que determinará si queda detenido o tiene inmunidad”, señaló Orué. Interviene en el caso el fiscal Edgar Benítez, de la unidad fiscal N°2 especializada en anticontrabando.

Entre 2018 y 2021 presentó su declaración jurada todos los años por ser senador nacional. Sin embargo, a partir de 2022, no lo hizo más ante la Oficina Anticorrupción, según constató LA NACION. En su última presentación, hace cuatro años, declaró bienes por $5.455.940.

De Cristina Kirchner a Victoria Villarruel: las reacciones al caso Kueider

La noticia causó conmoción tanto en el oficialismo como en la oposición. Uno de las primeras referentes en expresarse al respecto fue la titular del PJ Cristina Kirchner. “Democracia tarifada. Senador argentino detenido por las autoridades paraguayas en la Triple Frontera durante la madrugada con cientos de miles de dólares, de los cuales no pudo dar explicaciones. Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el gobierno de Milei y al que [Victoria] Villarruel designó como Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación”, reza el descargo de la exvicepresidenta en X.

Tras ello, la dos veces presidenta continuó con sus críticas hacia la administración libertaria por los votos de algunos peronistas hacia leyes clave que necesitó el oficialismo para avanzar con sus reformas. “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país. Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”, cerró.

Su reacción le costó la respuesta de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que compartió la imagen de una boleta de las elecciones de 2019, donde se ve a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y, a su lado, a Kueider como precandidato a senador nacional.

“Sra. Jefa de la Banda, para intentar ensuciar hay que estar mínimamente limpia y usted está más sucia que una cloaca. El senador Kueider entró en su boleta, con su cara al lado y sigue siendo un afiliado del partido que usted preside”, acusó. Aseguró que desde el Senado son “respetuosos de las leyes y del orden institucional” y que “la justicia dirimirá responsabilidades”. “Le aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos. Su tiempo pasó, deje de hacerle daño a la Argentina con su banda y tenga la mínima dignidad de dejar de atormentar al pueblo”, concluyó.

Otro de los que sí habló sobre el arresto fue el dirigente social Juan Grabois, quien apuntó contra Kueider: “Recuérdese que fue uno de los traidores que asumió por el Frente de Todos y se vendió a la Banelco de Milei en la Ley Bases ¿Adivinen de dónde salió la tarasca que llevaba?”.

Asimismo, durante la sesión preparatoria en el Congreso para reelegir a Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, criticó a La Libertad Avanza por su apoyo a Edgardo Kueider, que fue detenido en Paraguay con US$211.102. “Ven el espectáculo lamentable de un senador de la Nación pasando por la frontera y detenido con U$S200.000 ilegales, el mismo senador al cual la vicepresidenta Villarruel le dio la comisión de Asuntos Constitucionales y que Santiago Caputo quería de presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia”, apuntó el legislador.

