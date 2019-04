Edgardo Malaroda: "La única persona que me puede relevar es Macri"

El embajador argentino en Alemania se defiende de las denuncias de maltrato y argumenta que hay una operación política en su contra

PARÍS.- El 15 de diciembre de 2018, exactamente cuatro días antes de que su ascenso a embajador fuera ratificado por el Senado, Edgardo Malaroda supo por la prensa de la existencia de una denuncia en su contra por maltratos y malversación. Desde entonces, siempre de la misma forma -a través de medios de comunicación del país- el actual embajador de la Argentina en Berlín fue enterándose sucesivamente de que el gobierno alemán lo había declarado "persona non grata", que la cancillería alemana había intervenido para que lo relevaran, que ya se había nombrado a su sucesor y que debía volver esta semana a Buenos Aires.

"Todo eso, en 16 artículos de prensa y un programa de televisión, sin que nadie, nunca, se dignara levantar un teléfono y llamarme para tener una reacción de mi parte", relató Malaroda a la nacion en conversación telefónica desde Berlín. "Me demolieron a mí y a mi familia sin darme la ocasión de decir una palabra", insiste.

-¿A qué atribuye todo esto?

-Para mí se trata claramente de una operación política, aunque soy incapaz de decir de qué sector de la Cancillería procede. Soy consciente de que mi nombramiento como embajador en un destino tan prestigioso como Alemania cayó mal en algunos. Pero no hacía falta actuar con esta brutalidad. No se juega con la reputación de un hombre y de su familia si se lo quiere reemplazar.

Malaroda, un diplomático con 35 años de carrera fue nombrado en su puesto por Mauricio Macri, por proposición del canciller Jorge Faurie.

El escándalo comenzó cuando la Cancillería abrió un sumario tras la denuncia escrita de un chofer cubano de la embajada, denunciando los supuestos maltratos del nuevo embajador y de su esposa, Verónica. Se sumaron la compañera del chofer, del mismo origen, y el testimonio de un empleado boliviano, destinado a tareas de mozo en la legación. Malaroda, que rechaza todas esas acusaciones, asegura que "todo el tratamiento del caso está plagado de irregularidades".

-¿Por ejemplo?

-Primero, porque se trata de empleados locales. Sus contratos estipulan que, si tienen alguna queja, deben dirigirse directamente a la Justicia Laboral alemana. Anecdóticamente, es una mentira absoluta que recurrieron al Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, que no tiene nada que ver. Pero la Cancillería argentina no respetó esas reglas y abrió un sumario. Mis relaciones con las autoridades alemanas, con quienes continúo colaborando normalmente, son excelentes.

-¿Buenos Aires envió un sumariante a Berlín?

-Dos veces. La primera vez les tomó declaración, sin mi presencia, a los denunciantes y a un par de personas más. Exigí que volviera para hablar con el resto de la delegación. Así lo hizo y tuvo que reconocer que ninguna de esas acusaciones era verdad.

-Y entonces, ¿por qué no cierran el sumario y estarían por relevarlo?

-No sé. Pero lo sospecho, aunque no lo entiendo. Si querían mi puesto por razones políticas, solo bastaba decírmelo. En un año y medio cerré dos acuerdos de cooperación estratégica, obtuve 300 millones de euros de financiación germana para el proyecto argentino de molinos eólicos y conseguí 12 hermanamientos con ciudades alemanas. ¿Qué pasó? ¿Después de 35 años de una carrera irreprochable me transformé en un monstruo impresentable?

-¿Qué dice Faurie de todo esto?

-No tuve ninguna conversación relevante con nuestro ministro.

-Los medios argentinos anunciaban anteayer que usted tenía una semana para volver al país.

-Hasta este momento yo no he recibido ninguna notificación de la Cancillería. La única persona que me puede relevar es el presidente Mauricio Macri, por decreto.

-Pero la Argentina ya habría pedido el plácet para reemplazarlo.

-Otra gigantesca irregularidad es que haya circulado que la Argentina pidió el plácet para mi supuesto sucesor, el embajador Pedro Villagra. Esos pedidos se hacen en forma absolutamente confidencial.