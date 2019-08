Eduardo Bucca: "Si se crece, podrá haber aumentos salariales"

Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

El candidato de Lavagna para la gobernación propone un diálogo con los docentes

Pese a que debe romper la polarización en la provincia, el precandidato a gobernador bonaerense Eduardo "Bali" Bucca no quiere "prometer lo que no se puede cumplir" y por eso envió el mensaje a los docentes, médicos y policías: solo "en la medida en que la provincia crezca sustancialmente se podrán aumentar los salarios que merecen".

En una entrevista con LA NACION, este médico, diputado nacional y ultramaratonista, de 40 años, señaló: "Lo que sí puedo decir es que hay que cuidar a los maestros, porque van a determinar el futuro". Su campaña está basada en la salud, la educación y la producción.

-¿Por qué quiere gobernar la provincia de Buenos Aires?

-Porque me gustaría protegerla. Cuando uno la recorre advierte que ha existido una gran desprotección. Como médico, que el 63% de los niños sean pobres me moviliza, y así no hay futuro. Garantizar buena nutrición, buen desarrollo, buen hábitat, buen ingreso a la educación inicial me moviliza.

-¿En Bolívar hizo algo de esto?

-Sí, por supuesto. Creamos los jardines maternales para garantizar que los lactantes desde 45 días puedan tener acceso a una atención integral. Todos los niños deben tener acceso.

-¿Por qué hace foco en los niños en el tema salud?

-Porque es donde se desarrolla el 30% o 40% del desarrollo neuronal. Podemos detectar trastornos como el espectro autista, que se detecta a los 4 o 5 años, o la hipoacusia. Con un método muy simple lo podemos revertir. En Bolívar modificamos el sistema de salud, de ser estático a ser dinámico.

-¿Hay recursos para esto en la provincia?

-Lo que define a la medicina preventiva es que son políticas costo efectivas, con un bajo costo se logran efectos mucho más importantes y efectivos. Esto nos permite ahorrar recursos. Muchas mujeres mueren por cáncer de mama y de útero y con métodos muy simples uno podría detectarlo a tiempo. Lo mismo con el cáncer de colon. Es una decisión política cambiar el eje, de asistencialista a preventiva.

-¿Qué otras prioridades tiene?

-Cambiar el rumbo de la economía. Una de las grandes potencialidades es tenerlo a Roberto Lavagna como candidato a presidente. El mejor para poder salir hacia adelante.

-¿Cómo revertirá el problema productivo en la provincia?

-La educación es básica y tenemos que modernizar los contenidos. Hablo de producción para crear el programa de parques industriales, con infraestructura, energía, gas y conectividad. Darles valor agregado a los productos primarios del interior, producción de granos, carne y leche. No hay una política hídrica y sufrimos las inundaciones. Programas de fortalecimiento de caminos rurales. Generar empleo y desarrollo económico para generar oportunidades.

-¿Hay que mejorar los salarios a los docentes para terminar con el conflicto que no termina?

-Lo que no hay que hacer es mentir en campaña. El presupuesto de la provincia es de $930.000 millones. El próximo año va a incrementarse en un 25 % o 30%. Uno no puede proponer a docentes, médicos y cualquiera de los recursos humanos, más de 500.000 en la provincia, lo que después no va a poder cumplir.

-¿Qué tratamiento dará al tema?

-Lo que sí puedo decir es que hay que cuidar a los maestros, porque van a determinar el futuro. Hay que formarlos y pagarles lo mejor posible. Hay que tener un diálogo responsable y sensato. Como lo hice cuando fui intendente. En la medida en que la provincia crezca sustancialmente se podrá aumentar lo que merecen? Ojalá, pero es parte de un proceso.

-¿Lo mismo para los médicos y los policías?

-Exactamente, la misma lógica del pensamiento.

-¿Hubo logros en la lucha contra el narcotráfico, como dice el Gobierno?

-Se visibilizó el tema. Pero la droga se sigue vendiendo. Y nosotros tenemos que ser serios y tener un timbre al que pueda tocar una persona que quiere salir de una adicción. Si no hay tratamiento, es muy difícil hablar de que estamos combatiendo al narcotráfico.

-También tiene que tener un costado de combate y represión.

-Por supuesto, a fondo y con los tapones de punta. Pero también hay muchas personas que están necesitando una atención.

-¿Cuál es su plan económico?

-Resaltar el Ministerio de la Producción. Un Banco Provincia con rostro productivo, recuperar la educación de acuerdo con las regiones, recuperar las escuelas técnicas agropecuarias. Sin recursos humanos es difícil pensar en el desarrollo. Los polos tecnológicos para la industria del software. Ingenieros en robótica, programadores, y muchas veces en el interior eso falta. Y alumbrar los potenciales talentos.

-¿Podrán superar la polarización entre Vidal y Kicillof?

-Cualquiera de los dos extremos garantiza un sistema de confrontación muy dura, en el que no se confrontan ideas, sino quién se hace más daño. En el medio están los argentinos y los bonaerenses. Roberto Lavagna convoca a una unidad nacional pasada la elección.

-¿Puede haber un voto útil que los perjudique?

-El voto útil termina siendo mentira porque no hay que ganarle a nadie en las PASO, sino expresar qué se quiere. Y hay una gran porción de argentinos que quieren salir hacia adelante.