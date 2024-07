Eduardo Costantini habló del tipo de cambio, un Milei de “extrema derecha” y el trasfondo de su pelea con Massa

Escuchar

Durante su participación en el ciclo televisivo +Entrevistas, el empresario Eduardo Costantini opinó que el tipo de cambio no está en “equilibrio” catalogó al presidente Javier Milei como un representante de la “extrema derecha” y explicó el motivo por el que ya no habla más con el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. La entrevista completa se transmitirá a la medianoche del jueves por la pantalla de LN+.

En diálogo con Luis Novaresio, el fundador del Malba habló del tipo de cambio y consideró que “no está en equilibrio”. Respecto de los motivos por los que la administración Milei no libera el valor del dólar, analizó: “No se libera el dólar porque liberándose el dólar se produciría un incremento de su valor. No sería un aumento galopante pero un aumento a fin de cuentas. Y ese aumento del dólar produciría obviamente inflación y un efecto recesivo en la economía”.

“Tendrían que corregir el tipo de cambio, advertir que la inflación subiría temporalmente, seguir con una disciplina fiscal acérrima que haga de ancla y mejorar el equilibrio en el sector externo. La gente a lo sumo tendría que hacer un sacrificio extra. Sería un índice más alto por uno o dos meses”, completó.

Sobre la sensibilidad en el mundo y el regreso de un conservadurismo que niega cuestiones de género, Costantini dijo: “Yo creo que hay un mayor reconocimiento, una sociedad más abierta. Si bien hay extremos. O sea, Milei es visto como una situación de extrema derecha” . A continuación, dijo: “En Europa parecía que ganaba la extrema derecha, no ocurrió con Len [por la derrota del partido Reunión Nacional en las elecciones legislativas de Francia]”, mencionó al pasar.

Más adelante, Costantini se refirió a su vínculo con Massa y admitió: “Massa se enojó conmigo porque en un programa con vos [por Novaresio] dije que la población pensaba que no era creíble. Entonces, envió a alguien a votar en contra de un balance trimestral que yo había presentado. Era una pavada porque ese balance era perfectamente correcto. Para mí, lo de Massa habrá sido una calentura del momento. Pero aun así, hace años que no hablamos”.

