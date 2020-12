El expresidente participó de una entrevista desde el living de su casa, acompañado por uno de sus nietos Crédito: Captura de video

El expresidente Eduardo Duhalde compartió su mirada sobre la coyuntura política nacional y en particular sobre la figura de Alberto Fernández. "Le está pasando lo mismo que le pasó a Fernando de la Rúa", comparó.

Acompañado por uno de sus nietos, desde el living de su casa en Banfield, en el gran Buenos Aires, el referente peronista participó de una entrevista con Viviana Canosa, para Nada Personal. Luego de hacer un repaso por su trayectoria en la política del país, aseveró: "No se sale de una crisis como esta si no es uniendo a los argentinos".

Desde que asumió Fernández, Duhalde se reunió con él "muchas veces" y lo asesoró por última vez hace un mes. "Se lo he dicho muchas veces, un presidente en época de crisis tiene que tomarse tres horas por día para jugar a las cartas y no hablar de política, sino de tantos golpes queda grogui. ¿Cuántos golpes por día tiene Alberto? Eso hace mella", contó. Y agregó: "Está demasiado golpeado. Lo viví eso con De la Rúa, nos dábamos cuenta que no escuchaba, que estaba perdido".

En ese momento, Viviana Canosa le preguntó si creía que a Alberto Fernández le estaba pasando algo parecido a lo que le pasaba a Fernando De la Rúa. A lo que él respondió: "Creo que sí". Opinó que su palabra está devaluada, y agregó: "Dice una cosa y hace otra. No está como tiene que estar un presidente, él tiene que cuidarse".

Duhalde contó que hace unos meses, por un pedido puntual de Fernández habló con los presidentes de los partidos de la oposición con la intención de hacer una gran coalición. Y relató que Patricia Bullrich (PRO) le dijo: "Lo que queremos saber es quién va a gobernar".

No obstante, se mostró esperanzado con el futuro del país y expresó que hay que ayudarlo a Fernández. "Vamos a juntar a todos, tenemos que querernos más y salir de este embrollo", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, opinó que ve un cansancio en la sociedad. "La gente ve en el poder actitudes que no se compadecen con su situación", indicó. En esta línea, mencionó el debate por el impuesto a las grandes riquezas. "Es una vergüenza que los políticos están discutiendo si pagan un impuesto".

Aunque negó que se pueda comenzar a gestar un conflicto social durante diciembre, Duhalde concluyó: "A la gente la veo muy mal, está asustada".

