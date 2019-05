Eduardo Feinmann duro con Moreno: "Los K saben mucho de robar"

Esta no es la primera vez que Moreno y Feinmann se enfrentan Fuente: Archivo

Eduardo Feinmann volvió a criticar duramente a exfuncionarios del gobierno K. Días atrás, cargó contra el exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández , por su pedido de "suministrarle un correctivo" a un hombre que fotografió a Cristina Kirchner en un vuelo con destino a Panamá. Ahora, su objetivo es un viejo conocido: Guillermo Moreno .

Es que, en las últimas horas, se conocieron las controvertidas declaraciones que pronunció el exsecretario de Comercio Interior en un acto político en Laferrere, partido de La Matanza.

"Sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, vive de lo ajeno pero con códigos. No me robés una billetera y me dejes a la señora tirada con una fractura de cadera -sostuvo-. ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores porque sacarle la jubilación a un jubilado ni siquiera es robar. Eso es un cachetazo de revés en la boca. Eso no es ni robar, eso es una estupidez", agregó.

Indignado por estas palabras, Feinmann acudió a su cuenta de Twitter. "Los que roban, violan el código penal. Moreno también: apología del delito. Los K saben mucho de robar. El que tiene principios y valores no roba. #AsiSon", escribió el conductor radial y televisivo.

Feinmann y Moreno tienen un nutrido historial de conflictos. En marzo de 2016, estuvieron a puntos de agarrarse a las piñas previo a la emisión del programa Animales Sueltos (América). El año pasado, protagonizaron otro tenso cruce en el noticiero que Mauro Viale encabeza en A24.