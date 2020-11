Cercano a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el diputado oficialista ratifica la candidatura de Daniel Rafecas como jefe de los fiscales y cuestiona el fallo de la Corte sobre Bruglia y Bertuzzi: "Creo que es un fallo que oscurece, genera más confusión" Fuente: Archivo

9 de noviembre de 2020

Eduardo Valdés no es un diputado oficialista más: el exembajador argentino ante el Vaticano pertenece al entorno más cercano del presidente Alberto Fernández, por la amistad que los une hace décadas, pero también tiene un vínculo estrecho con Cristina Kirchner. Esta condición es la que lo autoriza, muchas veces, a funcionar como un exégeta del pensamiento de Fernández. En virtud de ello, ratificó que el candidato del presidente a la Procuración General es Daniel Rafecas y señaló que sería "una señal muy importante" que fuese designado antes de fin de año por el Senado. Un tácito mensaje al kirchnerismo, que dejó entrever que tiene otros planes para ese estratégico cargo.

En diálogo con LA NACION, Valdés también cuestionó el fallo de la Corte Suprema por el que ratificó transitoriamente en sus cargos a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados a la Cámara Federal en 2018, hasta tanto se realicen los nuevos concursos. "Creo que es un fallo que más que aclarar, oscurece. Genera más confusión", sostiene el diputado oficialista.

-¿Por qué sostiene que este fallo de la Corte genera más confusión?

-Porque por un lado los jueces (Horacio Rosatti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) señalan que no corresponde que haya traslados de jueces "a dedo" y que Bertuzzi y Bruglia deberían volver al tribunal de origen. Pero resulta que el fallo también dice que ambos magistrados pueden permanecer en sus actuales cargos hasta tanto se realicen los nuevos concursos. Este trámite no lleva menos de un año y medio. Yo me pregunto, ¿qué sucederá con los fallos que dicten estos jueces durante ese lapso si ya la Corte sentenció que son interinos en esos cargos? Es complejo. Creo que es un fallo que más que aclarar, oscurece. Porque si yo fuese abogado de parte en una causa que llevan adelante Bruglia o Bertuzzi tengo todo el derecho a impugnarlo porque la Corte ha dicho que no fueron designados conforme a la Constitución. Creo que la Corte se metió en un berenjenal.

Valdés mantiene un vínculo estrecho tanto con Cristina Kirchner como con Alberto Fernández Fuente: Archivo

-El mismo día en que la Corte dictó este fallo, Fernández reclamó que la Cámara de Diputados apruebe la reforma judicial,que está frenada hace dos meses. ¿Por qué no se avanza en el tratamiento de esta media sanción del Senado?

-Mi opinión personal -no hablo en nombre de mi espacio político- es que cuanto más consenso reúna la reforma judicial, mejor. Si logramos reunir la mayoría especial de votos para aprobar en el Senado el pliego de Daniel Rafecas como futuro procurador general, por qué no pensar que esos mismos espacios políticos podrían acompañar en la Cámara de Diputados la reforma judicial. Me parece que la intención de las autoridades de la Cámara es, justamente, ampliar la base para que la reforma judicial reúna el mismo consenso que tenga la elección del procurador general.

-En torno a la reforma judicial, todos los bloques opositores anticiparon sus reparos. Incluso algunos aliados del oficialismo.

-Bueno, por eso son importantes los acuerdos políticos. Es importante que la reforma judicial no sea vista como una imposición de un sector sobre otro, sino como una política de Estado.

-Usted mencionó el tema de la procuración general. En el Senado se debate un proyecto para modificar la ley de Ministerio Público y la oposición sospecha que el kirchnerismo pretende que el nuevo procurador sea nombrado por mayoría simple, no con los dos tercios. Incluso trascendió que ya no sería Daniel Rafecas el candidato. ¿Cómo analiza este tema?

-Yo creo que la designación del procurador requiere una mayoría especial. Tengo mis dudas de que el oficialismo en el Senado realmente pretenda modificar este punto; el debate que se realiza en el Senado gira en torno a la duración del mandato del procurador sobre la base de los proyectos de Martín Lousteau y Lucila Crexell.

Máximo Kirchner, Valdés y Alberto Fernández, junto a curas villeros

-¿El candidato del Gobierno sigue siendo Rafecas?

-El candidato que eligió Alberto Fernández en acuerdo con la vicepresidenta Cristina Kirchner es Rafecas. Así lo ratificó la ministra de Justicia Marcela Losardo y tengo entendido que el Presidente no tiene ninguna intención de cambiar esta propuesta. Además, y esto es público, se estaría generando un acuerdo en el Senado que permitiría reunir la mayoría especial para avanzar en la designación de Rafecas. Después de Alejandra Gils Carbó, que fue la última votada con una mayoría especial, no se pudo alcanzar ese nivel de consenso en el Senado. Ahora alrededor de la figura de Daniel Rafecas se está gestando esa mayoría.

-¿Usted lo dice porque Elisa Carrió públicamente avaló la candidatura de Rafecas?

-Yo quiero ser claro y taxativo en este punto: Carrió no tiene ningún senador. Carrió no aporta senadores para reunir la mayoría especial necesaria para la aprobación del pliego de Rafecas. Sería bueno que Carrió, ahora que apoya a Rafecas, se desdiga de lo que sostuvo cuando este juez desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner [por la firma del memorándum con Irán en la investigación del atentado contra la AMIA]. La señora Carrió le había iniciado juicio político a Rafecas. Rafecas es el mismo juez que mandó a juicio oral a Fernando De la Rúa, el mismo que desestimó la denuncia de Nisman y el mismo que sobreseyó a Carrió en la causa por enriquecimiento ilícito. Por eso insisto que sería bueno que Carrió ahora diga que es un juez digno el que tomó la decisión de desestimar la denuncia de Nisman.

-La senadora kirchnerista María de los Angeles Sacnun sostuvo que, antes de avanzar con el debate del pliego de Rafecas, se debatirá la modificación de la ley de Ministerio Público. ¿Eso no va contra los planes del Gobierno?

-Me parece que sería una señal muy importante que antes de que finalice el año legislativo tengamos un nuevo procurador general de la Nación. Es una anomalía grave que ese cargo continúe vacante y es un desafío para el sistema político alcanzar la mayoría especial que exige la ley para su designación.

-La carta que publicó Cristina Kirchner provocó mucho revuelo. Dirigentes de la oposición interpretaron que la vicepresidenta decidió tomar distancia de la gestión de Fernández al remarcar que "hay funcionarios que no funcionan". ¿Usted qué piensa?

-A mí me parece que la carta es un gran documento político, digna de ese gran cuadro político que es Cristina. Lo que ella está diciendo es que el problema de fondo de esta crisis que divide a la sociedad no son las cadenas nacionales ni las prácticas por las que a ella se la criticó duramente, porque Alberto no las tiene y, aun así, también es criticado. Por eso es que Cristina propone un diálogo, aún con los dueños de los medios de comunicación. Para mí la carta es de una gran generosidad porque tiene que ver con la convocatoria al diálogo profundo, aún con los sectores que no son afines a ella.

-Pero la frase "hay funcionarios que no funcionan" fue fuerte.

-Yo le soy sincero: para mí lo más importante de la carta es la convocatoria al diálogo de los sectores más encontrados de la sociedad argentina. No la veo por el lado del gabinete ni de los ministros. Fue una carta muy movilizador: al día siguiente, cuando se cumplieron los diez años de la muerte de Néstor [Kirchner], miles de militantes concurrieron a las plazas a depositar un clavel en su homenaje.

-Se dice que la relación entre Cristina y Fernández se enfrió y que no hablan hace tiempo. De hecho, ella no concurrió al homenaje de Fernández a Kirchner, tampoco estuvo presente el 17 de octubre.

-No lo veo que se haya enfriado la relación. Al contrario, la carta tiene que ver con un respaldo expreso al Presidente.

-¿Qué le parece que haya sectores dentro del Frente de Todos que impulsen el "albertismo" como una corriente que lidere el Presidente para desmarcarse del kirchnerismo?

-Yo me defino como un "frentetodista al palo". Desde que se armó la fórmula presidencial los que no nos votaron lo único que quieren es dividirnos. Por eso lo más importante es que todos los días se riegue la planta de la unidad.

