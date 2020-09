EE.UU. dijo estar "confiado" en conseguir la presidencia del BID

Crédito: Twitter

WASHINGTON.- Estados Unidos se mostró confiado en contar con los votos necesarios para llevar adelante la votación en la que se deberá elegir al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la semana próxima, y conseguir un triunfo de Mauricio Claver Carone, el candidato propuesto por el gobierno de Donald Trump que ha encontrado resistencia en América latina, Europa y Washington.

Michael Kozak, subsecretario Interino del Departamento para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el diplomático de mayor rango para la región, defendió la candidatura de Claver Carone en una conferencia telefónica con periodistas, criticó la movida de la Argentina, Chile, Costa Rica y México a favor de postergar la elección, prevista para la semana próxima, y negó cualquier represalia de Washington a los países que se opongan a la nominación del norteamericano.

"No estamos amenazando a nadie. No es así como hacemos negocios", dijo Kozak. "Lo que le estamos diciendo a la gente es, miren, ¿quieren que esta institución permanezca inactiva durante meses y meses con un futuro incierto cuando estemos en el medio para recuperarnos del Covid? Es demasiado importante dejarlo ir", afirmó Kozak.

"Si tuvieras un gran número de países que no quisieran hacer esto, y les estuviéramos torciendo el brazo, diría, está bien, hay un punto, pero aquí hay menos de un puñado de países que piden un retraso. y no pueden articular una razón decente de por qué eso tiene sentido, y no tienen una alternativa, no están presentando un candidato alternativo. Básicamente, esperemos seis meses y veamos si hay algo diferente y esa no es una buena razón para hacer nada", redondeó.

La elección del sucesor de Luis Alberto Moreno al frente del BID mantiene a Washington y a varios países de América latina en vilo. La nominación de Claver Carone quebró con un precedente histórica que, hasta este año, era respetado por Estados Unidos: la presidencia del BID queda en manos de la región. La Argentina y México impulsan a Gustavo Béliz, mientras que también se sumó a la contienda Laura Chinchilla, quien fue presidenta de Costa Rica, y sería la primera mujer en liderar el banco.

Sin consenso suficiente para impulsar a un candidato, el gobierno de Alberto Fernández junto con Chile, Costa Rica y México intentan conseguir el respaldo de al menos el 25% del poder de voto del directorio del BID para evitar que haya quórum, y postergar la elección. Kosak dijo que confían en que tienen los votos necesarios.

"Sí, estamos bastante confiados de que ese sería el caso", indicó el diplomático. "Hay que ver quién se presenta virtualmente, pero nuestra cuenta es que estaremos en buena forma con eso. En cuanto a si Mauricio ganaría las elecciones, hay que echar un vistazo a los países que han prometido públicamente su apoyo. Si votan de la forma en que dijeron que van a hacerlo, él tiene una gran mayoría de los países de la región y de los accionistas", afirmó.