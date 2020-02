EE.UU. sigue como la escala pendiente para Alberto Fernández

Alberto Fernández saluda a Mike Pence, vice presidente de Estados Unidos Fuente: LA NACION - Crédito: Presidencia

Fue a Israel y a Europa, pero no está definido cuándo irá a Washington;la relación tiene roces y acuerdos

Pocos roces, algunos elogios y hasta una invitación formal para que viaje Alberto Fernández. Pero pese a que la relación con Estados Unidos está lejos de atravesar un momento de tensión como fue hasta 2015, todavía no hay un viaje previsto del Presidente a Washington en el corto plazo. Por ahora, la prioridad absoluta es la renegociación de la deuda externa.

Tras la visita a Israel y la nutrida gira por Europa que Fernández encabeza por estos días, Estados Unidos queda como uno de los destinos de mayor peso en la política exterior argentina pendiente por visitar, además de Brasil y China.

El vínculo con la administración de Donald Trump es fluido, aseguran en el Gobierno, pero el grueso de la relación bilateral ahora está en manos del ministro de Economía, Martín Guzmán, que por ahora es la principal carta de la Argentina para reunirse con las autoridades del FMI y del Tesoro norteamericano.

La relación se enfrió en los últimos meses y en el mundo empresario norteamericano hay expectativa por el ordenamiento de la macroeconomía. El futuro próximo del vínculo no está exento de obstáculos. El principal podría ser la selección del próximo titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), que dejará a los países en veredas separadas.

Mientras que Estados Unidos promueve al actual secretario general, el uruguayo Luis Almagro, para que siga en el cargo, el Gobierno rechaza su reelección.

Almagro tuvo roces públicos con Fernández, quien cuestionó su gestión frente al organismo, en el último tiempo signada por la postura dura que adoptó frente a la crisis en Venezuela y que manifestó sintonía con Washington. El último cruce entre ambos fue en noviembre, cuando el Presidente calificó de "penosa" la gestión de Almagro. Pese al rechazo a la reelección de Almagro, que se verá en una votación que tendrá lugar a fines de marzo, el Gobierno todavía no define a qué otro candidato apoyar.

Durante la última cumbre de la Celac, en México, el canciller Felipe Solá mantuvo una reunión con la postulante ecuatoriana y excanciller de su país, María Fernanda Espinosa. La dirigente tiene el apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuya postura más blanda frente al régimen de Nicolás Maduro choca con Washington. Fernández puso al gobierno de México como ejemplo.

Solá además se reunió aquella vez con Hugo de Zela Martínez, el candidato peruano. El presidente Fernández lo recibió, también, en la Casa Rosada la semana pasada.

Más allá de la posible tensión regional, hubo un gesto de sintonía cuando Washington decidió excluir a la Argentina del pago de aranceles a las exportaciones de derivados del acero y el aluminio a Estados Unidos.

Más allá de algunas tensiones, el vínculo bilateral es fluido con los representantes de las empresas norteamericanas que invierten en la Argentina. Alejandro Díaz, CEO de AmCham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, trazó en diálogo con LA NACION un escenario auspicioso respecto del futuro de las relaciones empresariales en nuestro país.

"[El Gobierno] ha sido absolutamente abierto a escuchar nuestros planteos. Nuestro objetivo es ponernos a disposición colaborativa con el Gobierno entendiendo las dificultades de corto plazo. Ellos [los funcionarios] visualizan cuáles son las consideraciones que para nosotros son relevantes y que pueden afectar las inversiones en la Argentina", dijo.

Díaz subrayó además que la percepción que la AmCham obtuvo del gobierno actual contrasta con la del período 2011-2015, el de mayor tensión en las relaciones con Washington. "Nada tiene que ver con 2015. La Argentina está en una situación distinta y los funcionarios tienen una aproximación diferente a cómo solucionar la realidad", señaló.

Sin embargo, remarcó como una de sus preocupaciones la falta de previsibilidad. "Hoy tenemos una política de manejo financiero que fue fijada por la administración anterior. No hubo cambios. Pero ¿pueden definirnos el tiempo de duración de esas políticas? No es lo mismo que una política sea revisable este año o que una política dure hasta 2025. ¿Cómo podemos definir las inversiones en un país donde no sabemos cuáles son las reglas básicas? En algún momento esperamos que pasado este proceso de normalización macroeconómica haya una mayor clarificación", dijo.

Los países expresaron coincidencias en materia de política internacional. A días de que Fernández viajara a Israel, Washington -a través del vicepresidente, Mike Pence- manifestó su conformidad con la decisión de la Argentina de extender el congelamiento financiero a la organización terrorista Hezbollah.

Tras el regreso de Fernández de Europa, Estados Unidos volverá a quedar entre las opciones del futuro viaje presidencial. Se verá, entonces, si Fernández finalmente acepta la invitación formal que ya le hizo el enviado de Trump, Michael Kozak, el día de su asunción y que el mandatario agradeció, pero no concretó.