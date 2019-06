El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, habló sobre el audio de Lázaro Báez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 22:31

El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner , Carlos Beraldi, estuvo en el programa Terapia de Noticias , que se transmite por LN+ , y se refirió al juicio oral de la causa vialidad, donde Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita para el direccionamiento de obras públicas viales en favor de Lázaro Báez. Asimismo, Beraldi habló sobre el audio que salió a la luz de Lázaro Báez, donde este dice que todo lo que tuvo "es de una sola persona que está en el cielo".

Sobre eso, el abogado dijo: "No entiendo cómo los medios de comunicación -que creo que son serios- sacan escuchas ilegales y las publican como si fuera una cosa normal. Nosotros estamos en un Estado de derecho y eso es claramente un delito. Para mí eso no tiene ningún valor". No obstante, admitió: "No dice nada Báez. No surge ninguna prueba incriminante".

Beraldi se explayó también sobre el juicio oral que afronta Cristina y explicó que el juicio se encuentra en una etapa donde prima una diligencia procesal "bastante tediosa" que consiste en "sentarse y escuchar una acusación que ya hemos leído, que ya conocemos". Sobre si Cristina asistirá a la próxima audiencia, respondió que desconoce la agenda parlamentaria de la exmandataria, pero dijo que si no tiene que cumplir con ninguna obligación parlamentaria irá a los tribunales.

El letrado enfatizó que Cristina no tendría que estar involucrada en este juicio porque, según dijo, no hay ningún elemento de prueba para vincular a la expresidencia de la Nación con obras que se desarrollaron en la provincia de Santa Cruz. El principal argumento para afirmar esto fue: "Porque aunque son obras que se costearon con fondos nacionales, todas las licitaciones, las adjudicaciones, el control de esas obras se hizo a nivel provincial, es decir, hay aproximadamente unas 16 instancias administrativas distintas hasta llegar a la presidencia de la Nación".

Y agregó: "Más allá de que hubiera o no algunas irregularidades, que deben ser analizadas en el juicio, lo que se llama la responsabilidad de Cristina está fuera de toda discusión. Ella no es responsable en términos penales por lo que pudo haber ocurrido en Santa Cruz. Pero como queremos que se averigüe la verdad estamos pidiendo que se haga una investigación seria. Nunca ví un expediente de estas características que llegue a un juicio oral sin una pericia".

Según Beraldi, para que se pueda hablar de una maniobra que involucre a Nación debería haberse repetido una secuencia ilícita en todos los casos de obra pública involucrados en esta causa. "Para que se pueda hablar de una maniobra en escala como para llegar a alguna instancia superior eso se tiene que repetir con una secuencia de que se haga en todos los casos ( sic). Si hay un solo caso o cinco donde eso se produjo, tendremos que ver a los gerentes que controlaban a esas obras. Y esos gerentes de Vialidad no están en el juicio. Es un juicio totalmente sesgado y con el único propósito de sentar a Cristina en el juicio en plena campaña electoral y seamos honestos que es así, no seamos ingenuos".

Por último, remarcó que este juicio no tendría que haber empezado ya que existen recursos que todavía no están resueltos y que están a conocimiento de la Corte Suprema. Además, dijo que se está realizando la instrucción suplementaria que tampoco concluyó y que "hay un tema que la gente se ha olvidado y es que la dirección nacional de vialidad presentó una demanda por 22 mil millones de pesos que nadie sabe dónde está tramitando".

