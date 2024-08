El abogado de Alberto Fernández y Fabiola Yañez en la causa de la fiesta de Olivos renunció a representarlos

Escuchar

Juan Pablo Fioribello, el abogado que representó a Alberto Fernández y Fabiola Yañez en la causa por la fiesta de Olivos, presentó este lunes formalmente su renuncia al caso. Tomó esta decisión luego de que la ex primera dama lo señalara, según su declaración frente al fiscal, en una posible “amenaza” cuando fue contactada por primera vez por el juez Julián Ercolini, a fines de junio, y evaluaba si denunciaba a Alberto Fernández.

Fioribello asegura que nunca le aconsejó a Yañez que no denunciara a Fernández. “He hablado con ella y me ha contado situaciones muy delicadas y personales y absolutamente reservadas sobre su vida, que por un tema de secreto profesional no puedo contar ni ventilar. Tengo pruebas de sobra para sostener lo que digo, si eventualmente la Justicia quiere mi testimonio en este punto”, dijo a LA NACION.

La causa de Olivos está en la etapa final de resolución. Si bien el fiscal Dominguez firmó acuerdos de reparación integral, que ya fueron homologados por el juez Mirabelli, el magistrado todavía no firmó los sobreseimientos formales de la mayoría de los imputados. De acuerdo con fuentes conocedoras de la causa, la única sobreseída es Carolina Marifioti, estilista de Yañez.

Consultado por LA NACION, Fioribello dijo que el motivo de su renuncia a la causa de Olivos es que logró “junto con el doctor Mariano Lizardo, todos los objetivos profesionales propuestos” ya que “la causa fue terminada desde el punto de vista procesal”.

Fernández y Yañez fueron denunciados por el festejo del cumpleaños de la ex primera dama en la Quinta Presidencial de Olivos mientras regía el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Ambos evitaron una condena con una oferta de tres millones de pesos para reparar el daño. Alberto Fernández ofreció $1.600.000 y Yañez, $1.400.000.

“Se trató de una compensación económica en beneficio de entidades de bien público o de salud pública. De la misma manera que han solucionado la mayoría de las causas por estos temas”, añadió. A partir de ahora, no representa en ninguna causa ni a Yañez, ni a Fernández, ni a Estanislao, el hijo del expresidente, luego de haberles manejado múltiples casos de hostigamiento, entre otros delitos, en los que “siempre ganaron”.

Sobre la fiesta de Olivos, Fioribello dijo que “fue un error gravísimo haberla hecho” y “algo que indignó a todo el país sin excepción”, y que “negar eso sería ridículo”. “Ahora bien, desde lo técnico y profesional, que es ahí donde intervenimos, la causa fue cerrada correctamente y de manera exitosa; muchas personas no terminan de comprender que el rol de los abogados, no es empatizar con nuestros clientes”, agregó.

Sobre por qué tomó la decisión ahora, siendo que la causa se encuentra en este estado hace tiempo, dijo: “A raíz de los hechos últimos de público conocimiento, a raíz del estado de conmoción que tomo el asunto he preferido quedar a un costado del fuego cruzado que se desató con todo esto. Acá ya están empezando a aparecer, operaciones políticas, gente que utiliza este tema para algún beneficio personal o político, y en todas estas operaciones yo no entró ni encajo. Soy un abogado técnico, no hago política, lo he dicho mil veces, ni me interesa hacerla. Defiendo hechos jurídicos no ideologías partidarias”.

Aseguró a LA NACION que no sigue en contacto ni con Fernández ni con Yañez. “Habiendo ya sido designados formalmente dos profesionales para cada uno, no he vuelto a hablar con ellos. Mi posición fue clara. Pero la explico una vez más, fui abogado formalmente de la Sra. Fabiola Yañez, en todos sus temas, pero también sin haber firmado nunca un escrito en nombre del expresidente, me ha consultado en su momento mi visión profesional sobre temas legales puntuales, sobre los que el tenía dudas y en este sentido lo he asesorado. Por eso mismo al hacerse tan pública esta causa y habiendo tenido antes de que se haga la denuncia formal trato con ambos, preferí, como lo he dicho, correrme a un costado”, comentó.

Fioribello fue cuestionado, e incluso tiene una denuncia en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por haber, presuntamente, asesorado a ambas partes al mismo tiempo y haber violado el secreto profesional. Consultado al respecto, dijo que ahora que efectivamente existe la causa, “no se puede ni se debe representar intereses contrapuestos de las partes dentro de la misma”.

“Sí, en los días previos a la denuncia formal, he hablado con ambas partes reiteradas veces por expreso pedido de ellos mismos. Intenté mediar y calmarlos a ambos, ya que venían, como lo he dicho anteriormente, con fuertes discusiones de pareja. Intenté mediar para calmar las cosas, y sobre todo las formas de esas discusiones, con las que nunca estuve de acuerdo, sabiendo por sobre todas las cosas que tienen un pequeño hijo en común. Por un tema de estricto secreto profesional no puedo ventilar ni exponer. Luego de la denuncia presentada contra él, no volví a hablar de este tema”, declaró.

Por otra parte, reiteró que su postura respecto de la denuncia es que si los hechos existieron como los denuncia Yañez “jamás avalaría a un hombre que le pega a una mujer”, y que lo consideraría algo gravísimo y repudiable. “Él niega rotundamente que eso halla sucedido así, siempre lo negó. Incluso cuando esto estuvimos cara a cara”. Dijo también que nunca vio a la abogada Mariana Gallego, actual representante de Yañez, pero que tiene “muy buenas referencias personales y profesionales sobre ella”.

LA NACION