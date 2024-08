El abogado de Fabiola Yañez contó detalles de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género

Escuchar

El abogado de la exprimera dama Fabiola Yañez, Juan Pablo Fioribello, contó detalles de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género este martes. En diálogo con LN+, el letrado reveló la frase que le dijo Yañez tras declarar ante el juez Julian Ercolini: “No aguanto más esta situación”.

“Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado”, agregó el letrado. Si bien Fioribello no representa a Yañez en esta causa, sí tiene mantiene una relación de cercanía con la exprimera dama y fue su abogado en varias causas.

Tras ello, Fioribello indicó que tiene “información muy fuerte”, pero de “carácter reservado”. ”Quiero que avancen las medidas judiciales. En este tipo de denuncias generalmente vienen medidas restrictivas de contacto físico y de cualquier vía, ya sea celular, chats o mensajes. En las generalidades de estos casos, con este tipo de denuncias, desde el órgano judicial se busca asegurar que la persona que denuncia no corra riesgo de integridad física ni anímica de ser avasallada por la persona”, detalló sobre la orden de Ercolini de brindar de inmediato medidas de “restricción y protección” en favor de ella para que los presuntos hechos a los que aludió no se reiteren.

En ese sentido, el letrado dijo que no habló con el juez y reveló: “La denuncia entiendo que la hizo por los golpes. No sé en qué marcó se realizó. Hay que ver qué tipo de lesiones dice haber sufrido. Yo no he participado de la charla porque ella lo hizo de manera independiente”.

Asimismo, Fioribello dijo no saber de cuándo serían los golpes que Yañez denunció. “Los que se venían hablando eran del 2022. No sé en qué momento fue así, no sé si estaba embarazada o no. No hay mucha precisión. Los chats existen del secuestro del celular de la exsecretaria del expresidente [María Cantero]. En este caso se encuentra con un montón de cosas que están saliendo a la luz”, sumó el abogado.

Por otro lado, el abogado aseguró que no vio las fotos que tendría Yañez para comprobar la violencia física por parte del expresidente. “Fabiola me dijo que existieron, pero no sé a cuáles se refiere. Había fotos que le mandó a Cantero. No son conversaciones de un día impulsivo, hay chats de muchos días”, dijo.

Además, volvió a hacer referencia a la frase que le dijo Fernández cuando le consultó sobre la supuesta violencia contra su pareja, cuando todavía no se había hecho la denuncia. “Cometí errores como cualquier humano y seguramente hice cosas equivocadas, pero te juro por Dios que en mi vida le pegué a una mujer y menos a Fabiola” , fue lo que dijo el expresidente al abogado.

“Ayer mismo le dije, ‘si vos le llegaste a pegar, yo no solo te suelto la mano sino que me pongo del lado de ella judicialmente’. No soporto que alguien me mienta. Es una locura que debe ser denunciada y castigada”, aseveró el abogado.

En tanto, Fioribello adelantó que esta mañana volvió a hablar con el expresidente, quien le dijo: “Es todo falso. Tengo manera de demostrarlo”.

También sostuvo que Fabiola le comentó: “No me importa ya más nada, no puedo seguir con todo esto. Acabo de hacer la denuncia”.

“No sé qué habrá pasado en las últimas 12 horas, que fueron claves. Entiendo que hubo contacto entre Fabiola y Alberto. Me voy a preservar el contenido, pero eso fue desencadenante en que Fabiola realice la denuncia”, añadió.

En otro tramo de la entrevista, el abogado marcó que Ercolini no le “dejó ver los chats ni las fotos porque es de carácter privado”. “Fui a decirle a Fabiola que encontraron eso y ella me dijo que era una discusión pero que después me explicaba. Me contó que no quería hacer la denuncia y me pidió no ir a Buenos Aires porque sería un trastorno viajar y quería estar con su hijo. Ahí me pidió hacer esto vía Zoom. A ese expediente sólo tuvieron acceso Ercolini y su secretaria, quien le brindó mucho apoyo a Fabiola. Le garantizaron que esto no iba a trascender”, agregó.

En tanto, Fioribello reveló que sabía de “discusiones pero no de golpes”. “No podría defender a una persona que le pega a una mujer”, sentenció.

Asimismo, habló de la salud de la exprimera dama: “Ahora está muy mal. Está muy angustiada. En este momento está viendo a un médico porque se le levantó la presión”.

Y marcó: “Me voy a poner a disposición de la señora Yañez para lo que necesite. Mi apoyo y solidaridad siempre es con una víctima”.

Fernández además tiene prohibido salir del país como parte de las medidas restrictivas y preventivas que ordenó la Justicia. “No puede contactarla por ninguna vía en este momento a Fabiola. Y le pueden retener el pasaporte como medida adicional”, sumó.

Con respecto a las fotos que habría mandado Yañez a la exsecretaria de Fernández, Fioribello dijo que entre ellas no eran amigas, pero que las imágenes habrían sido tomadas “en esa famosa discusión” en la Quinta de Olivos.

“Fabiola dice que Fernández es un golpeador. Esto recién empieza”, cerró.

