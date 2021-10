El abogado de Mauricio Macri: “Alberto Fernández solamente se apura para perseguir al expresidente”

El abogado de Mauricio Macri, Pablo Lanusse, se refirió al hecho de que se suspendió la indagatoria al expresidente por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. “Ha habido un combo de factores que tristemente coronó un bochorno grotesco”, lanzó el letrado al conversar con LN+. Además, criticó el accionar de Alberto Fernández, y dijo que “solamente se acelera y apura para perseguir al expresidente”.

De esta manera, Lanusse reflexionó que, en sus “más de 38 años ligado a la administración de Justicia”, jamás vio algo como lo que ocurrió en este caso, a lo que tildó de “escándalo”. Y analizó: “Todos somos iguales ante la ley y nos deben el respeto a la dignidad humana”.

Además, el abogado del expresidente cuestionó el tiempo “récord” en el que el presidente Alberto Fernández firmó el decreto a partir del cual relevó a Macri del secreto de inteligencia para que declare en indagatoria. “El pedido de este decreto le llegó hoy a las 3 de la tarde, y lo firmó antes de las 8. Imaginemos por un instante si hubiera tenido la misma velocidad para comprar vacunas, cuántas vidas se hubieran salvado; si tuviera la misma celeridad para luchar contra la inseguridad y no dejar solos a Rosario, Santa Fe y a los pueblos del sur que están sufriendo el terrorismo de pseudomapuches; o si fuera tan rápido para solucionar el tema de la inflación, cuánto mejor viviríamos. Pero no. El Presidente solamente se acelera y apura para perseguir al expresidente Mauricio Macri”.

“Esto termina de consumar la persecución que venimos denunciando”, dijo, entonces, al criticar el hecho de que “Alberto Fernández presuma que Macri tiene cosas para decir”. “Que un decreto hable de ‘presumir’ lo que una defensa quiere hacer no es función del decreto. Está fantaseando el Presidente”.

Sobre esto mismo, Lanusse consideró que “lo que dice el decreto es aberrante para la legalidad de la institucionalidad argentina”, y enfatizó que “el deber que tenía el juez Bava de obtener el relevamiento del deber de guardar secreto lo tenía que obtener aún cuando Macri se negara a declarar”.

Para él, Fernández “no se da cuenta, por esta persecución y la ceguera que les provoca, que lo que tenían que haber hecho es velar por la legalidad y por los derechos que todos tenemos”. Y siguió: “No tenía que poner a opinar por qué. Primero que nada, no fue un pedido nuestro que lo releven. El juez Bava lo pidió el primero de octubre a la interventora de la AFI, y el 6 de octubre le dijo que no podía hacerlo y que debía hacerlo el Presidente de la República”.

En ese sentido, remarcó “sabían hace 22 días” que este requisito era necesario para que el referente de Juntos por el Cambio pudiera declarar. En relación a esto, Lanusse consideró que la citación a Macri “es funcional a un escenario electoral”. “Lo entraron por la ventana, no teniendo ningún elemento porque está clarísimo que Macri no espió ni mandó a espiar. Están forzando esto de manera grotesca, y el juez Bava lo sabe”.

Por lo ocurrido, Lanusse le remarcó al juez que hizo la convocatoria “sabiendo que es una audiencia que no se puede realizar”, y le subrayó: “No vamos a volver a hacer 200 kilómetros, la próxima audiencia tiene que ser con una plataforma digital”. En relación a esto, contó que “cuando se traslada un expresidente se destinan recursos humanos y materiales del Estado. Al juez Bava le importó un bledo eso”.

Lanusse contó que, en las próximas 48 horas, recusarán nuevamente a Martín Bava porque “ha roto su credibilidad como magistrado frente a nosotros y frente a la sociedad”. Y argumentó: “Estamos en presencia de un juez que se despejó de su investidura de juez de la institución para colocarse la remera de juez militante, y no podemos seguir en frente de un juez que está tiñendo la búsqueda de la verdad”.

En relación a esto, recordó que el juez recibió la causa a mediados de años y ordenó la indagatoria de diversas personas involucradas en la causa. “No se agregó ninguna prueba nueva y el primero de octubre citó a Macri a indagatoria. ¿Qué fue lo que no lo llamó a llamarlo a indagatoria allá por junio? No hay explicación en el expediente. ¿Por qué lo cita el primero de octubre? No hay explicación en el expediente, lo único que ocurrió en el medio es la derrota catastrófica que sufrió el Gobierno el 12 de septiembre; por eso están bastardeando esta causa, tan delicada y sensible”.