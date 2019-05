El acatamiento al paro es dispar en el interior del país

Piquetes en plantas cerealeras de san Lorenzo Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

El paro contra las medidas del Gobierno registra un acatamiento dispar en las provincias. Pese a que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich dijo hoy que la medida de fuerza solo se sentia en la Ciudad de Buenos Aires, según un relevamiento de LA NACION, en distintos puntos del interior no hay bancos abiertos, no hay clases en las escuelas, la Justicia no funciona y no hay recolección de basura. Tampoco hubo actividad en los aeropuertos.

Sin embargo, hubo provincias como Mendoza, donde la actividad sufrió pocas alteraciones por la baja adhesión de los gremios. En Córdoba y Tucumán, en tanto, el acatamiento tampoco fue total.

CÓRDOBA

El paro se notó principalmente en la ciudad de Córdoba, donde además hubo una marcha que atravesó toda la zona céntrica. A pesar de que hay servicio normal de colectivos, muy poca gente se trasladó. Las clases estuvieron resentidas porque tanto la UEPC (estatales) como el Sadop (docentes privados) y los profesores universitarios se sumaron a la medida. El acatamiento es dispar.

Los bancos, pese a lo planteado por las asociaciones empresarias, no abrieron. No hay recolección de basura ni atención en la Justicia, tanto provincial como federal. Tampoco en la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, ya que Luz y Fuerza paró (sí trabajó el resto de la administración pública).

En el aeropuerto Córdoba el movimiento fue mínimo por la cancelación de vuelos de Aerolíneas Argentinas y Latam. En las terminales automotrices se mezcló el paro (Smata adhirió) con las suspensiones. Las asambleas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en tanto, también resintieron la actividad en los autopartistas.

SANTA FE

Con un masivo acto en el corazón del centro local, el Movimiento Obrero Santafecino renovó su protesta contra las políticas económicas del gobierno nacional. "Este gobierno lo único que trae es más pobreza", aseguró Claudio Girardi, secretario de la CGT local, acompañado por dirigentes de su sector (bancarios) CTA y Movimientos Sociales.

"En esta provincia lamentablemente acertamos con el diagnóstico de lo que estaba pasando pero la gente vive cada día peor; los trabajadores también la pasan mal, como los jubilados, los comerciantes, los monotributistas, la producción y las Pymes también. De esta situación se salvan muy pocos", insistió.

El paro afecta a bancos, escuelas y a la administración estatal. No hubo incidentes. Sólo se denunció la falta de recolección de residuos en el turno de anoche, con lo cual las bolsas quedaron apiladas en varios sectores de la ciudad. Trabajan normalmente las estaciones de servicio.

En Rosario, los gremios que adhirieron al paro marcharon cerca de mediodía hasta frente a la Bolsa de Comercio. Hay cortes en los accesos a la ciudad y al mismo radio céntrico. Así, la medida de fuerza se sentía con fuerza en la ciudad. La protesta cuenta con el apoyo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), recolectores de residuos, trabajadores del peaje y automotrices, bancarios, empleados de comercio, aceiteros y municipales. La secretaria general Trabajadores Estatales (Norte), Claudia Indiviglia, aseguró que se sumaron a la medida, por lo que se resintió la atención en Pami y otras delegaciones nacionales.

MENDOZA

En Mendoza la huelga nacional tuvo muy bajo impacto. La actividad en la provincia fue prácticamente normal, sobre todo porque los gremios del transporte no se adhirieron a la medida de fuerza. Tanto el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) prestaron servicios con normalidad, lo que permitió que los trabajadores de los diversos rubros, los comerciantes y la comunidad escolar no tuvieran inconvenientes. Mientras, el Gobierno se encargó de asegurar los servicios esenciales para toda la población, incluidos los hospitales, ya que los profesionales de la salud no participaron de la protesta.

Más allá de que los sindicatos docentes (públicos y privados) se sumaron al paro, el efecto en las aulas fue nulo debido a la incidencia del Ítem Aula, un adicional salarial que se suprime con más de tres ausencias mensuales. De esta manera, las escuelas de la provincia se mostraron como un día habitual, aunque se registró un pequeño nivel de ausentismo del alumnado.

Donde se sintió la huelga fue en la actividad bancaria, ya que todas las entidades estuvieron cerradas, por el impulso del gremio del sector. Por eso, se registraron largas colas de mendocinos en los cajeros automáticos, ya que el Ejecutivo depositó hoy los salarios. Asimismo, el aeropuerto provincial mostró nulo movimiento. Las aerolíneas advirtieron con anterioridad que no realizarían operaciones.

MAR DEL PLATA

El paro en Mar del Plata tuvo su principal incidencia en el sector del transporte de cargas, bancos, recolección de residuos, casinos, educación y oficinas públicas y también estaciones de servicio, rubros en los que no se registra actividad. En el comercio la adhesión es muy baja y en zonas alejadas al microcentro la mayoría de locales abrió sus puertas, con normal atención al público.

En colegios privados se dictan clases sin inconvenientes y en centros hospitalarios dependientes de la provincia y municipio solo se atienden emergencias.

Organizaciones sociales y gremios mantenían desde primera hora de la mañana un corte de tránsito total en la ruta 88, así como también había presencia de referentes del Sindicato de Choferes de Camiones en esa y otras vías de acceso a la ciudad para limitar el transporte de cargas. De la misma manera, restringían el ingreso de camiones al parque industrial y gremios del puerto bloqueaban el acceso a la terminal marítima local.

El transporte público de pasajeros funcionó con normalidad tanto en ómnibus como taxis y remises. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) confirmó que los primeros no prestarán servicios durante el Día del Trabajador, entonces en pleno reclamo particular del sector.

Dirigentes gremiales advertían temprano que el paro se iba a hacer sentir en la ciudad por la adhesión de buena parte de los servicios considerados esenciales. Al menos hasta este mediodía, a pesar de la medida, el ritmo de la ciudad estaba apenas afectado.

TUCUMÁN

El paro nacional tuvo un acatamiento dispar en Tucumán, donde la lluvia le quitó fuerza a la protesta, dado que fue el motivo por el cual se levantaron los 13 cortes de ruta que habían anunciado organizaciones sindicales, políticas y sociales.

El mayor impacto se sintió en las escuelas estatales, donde no se dictaron clases (en los colegios privados el acatamiento fue parcial) y en la administración pública. Tampoco trabajaron los bancos.

El comercio abrió normalmente sus puertas, aunque la actividad es menor a la esperada.

En tanto, los colectivos de pasajeros circulan con la frecuencia de los días feriados.

Está previsto que al mediodía se realice un acto en la plaza Independencia, principal espacio público de la capital tucumana, "para exigir un inmediato cambio en la política económica del gobierno de Mauricio Macri", según comunicaron los gremios y organizaciones que adhieren a la medida de fuerza.

CHACO

La provincia quedó prácticamente paralizada por la adhesión al paro nacional, aunque los comercios abrieron sus puertas con las restricciones lógicas debido a que no hubo servicios de colectivo. Los recorridos se suspendieron como consecuencia de por lo menos doce atentados contra las unidades.

Además, se registraron una serie de cortes e interrupciones del tránsito en los principales accesos a la capital chaqueña y en diferentes puntos del interior. La UTA invitaba a los camiones que circulaban por las rutas provinciales a sumarse a la medida de fuerza, lo que fue acatado por los camioneros, muchos de ellos provenientes del exterior.

Durante la mañana se concretó una ruidosa manifestación en la que participaron trabajadores municipales, el Frente Gremial Docente, la Unión Personal de la Provincia (UPCP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, la CTA, la CTEP, el MTE, el Movimiento Evita, Unidad Ciudadana, La Cámpora, la Corriente Clasista Combativa (CCC), Barrios de Pie, entre otros movimientos sociales y organizaciones.

Los movimientos se manifiestan en contra de las medidas políticas y económicas del gobierno nacional y provincial, especialmente, en contra de los tarifazos, la constante inflación, los despidos, salarios precarios, y demás medidas de ajuste.

Asimismo, tras definir entre choferes y empresarios qué medidas tomar ante los ataques a las unidades de transporte, se suspendió de manera definitiva el servicio de transporte público urbano e interurbano de pasajeros, como así también el servicio interprovincial a la ciudad de Corrientes. Mañana tampoco habrá circulación de colectivos, debido a la medida de fuerza anticipada que venían pregonando desde el sector por el día del trabajador.

JUJUY

El acatamiento a la medida de fuerza fue bajo, principalmente porque no adhirió el transporte público. Sí hubo, sin embargo, una manifestación pacífica a la casa de gobierno provincial.

Los servicios funcionaron con normalidad, salvo las escuelas, donde los docentes trabajaron solo medio turno.

NEUQUÉN

Gremios y organizaciones sociales se concentraron desde las 10 en el monumento a San Martín de la capital provincial y desde ahí marcharon por las calles del centro, con la consigna "basta de ajuste, despidos, tarifazos e inflación".

A primera hora de la mañana, trabajadores del cerámico cortaron la ruta 7. Solo podían pasar ambulancias y colectivos, uno de los pocos servicios no afectados por el paro (también funcionó el Tren del Valle), que al igual que en el resto del país paralizó el aeropuerto, los bancos, las escuelas y la administración pública, por la adhesión de ATE a la protesta. Los hospitales funcionaron con guardias y emergencias.

SANTA CRUZ

Con un guiño del gobierno de la provincia al paro contra Mauricio Macri , la medida tuvo un alto acatamiento en Santa Cruz, donde incluso las oficinas públicas pusieron carteles que indicaban "cerrado por paro nacional". Pese a ello, la administración de Alicia Kirchner no estuvo exenta de reclamos durante al acto convocado al mediodía en el centro de la ciudad.

En el documento firmado por los gremios expresaron que el paro era contra "el ajuste a nivel nacional y provincial" y aclararon los "une la lucha para recuperar nuestros salarios frente a la inflación, a las ganancias empresarias e incluso frente a la evolución de los ingresos provinciales".

Los gremios remarcaron que en Santa Cruz hay miles de trabajadores bajo la línea de la pobreza, "el gobierno nos habla de superávit fiscal, en una actitud obscena, ya que el supuesto balance de las cuentas lo realiza metiendo la mano en nuestros bolsillos", aseguraron.

La convocatoria a la marcha y el documento contó con adhesión del gremio docente, ATE, judiciales, municipales viales provinciales y nacionales, profesionales de la Salud, los docentes universitarios, agrupaciones de jubilados y las distintas expresiones de la CTA. Si bien no fue masivo, el paro se sintió en todos los sectores de la administración pública provincial y nacional.

Por su parte, los camioneros hicieron una particular protesta y se apostaron con sus vehículos de gran porte sobre la ruta y asaron 40 corderos cocinados a la cruz, en fogones armados a la vera de la autovía de ingreso a la ciudad. Se sumaron los petroleros privados.

Desde que asumió, Alicia Kirchner dio un aumento salarial promedio del 25% en 2016, en tanto que congeló los aumentos en 2017. En 2018 hubo aumentos entre el 10 y el 25%. Hasta ahora, la provincia no acordó aumento con ningún sector de la administración pública, solo hubo ofrecimientos en paritarias del 25% a los docentes y 31% a la administración central, en ambos casos, escalonados a septiembre. Las paritarias están abiertas, pero ningún acuerdo fue cerrado aún.

"Las ofertas salariales para este año no solo no recuperan un peso de la pérdida de años anteriores, sino que se sitúan aproximadamente en la mitad de la inflación prevista para este año y eso si no entramos en hiperinflación", señalaron los gremios.

CHUBUT

El acto más convocante tuvo lugar en la rotonda de ruta 3 y 26, en Comodoro Rivadavia. "Vamos a estar en la calle hasta octubre, hasta cuando los saquemos a patadas en el culo", desafió desde el escenario Jorge Taboada, sindicalista de Camioneros y diputado nacional. También apuntó contra la cúpula de la CGT por la quita de servicios dispuesta para el 1° de Mayo: "El mundo se caga de risa de nosotros". El paro en los servicios de transporte, combustibles, residuos y bancos redobló su efecto en Chubut por el feriado provincial que regía hoy.

Con la colaboración de los corresponsales