El análisis de Mario Pergolini sobre el gobierno de Javier Milei y qué le genera el Presidente

El empresario y conductor Mario Pergolini ofreció este domingo por la noche su percepción acerca del gobierno de Javier Milei, a seis meses del comienzo de su gestión. En Comunidad de Negocios (LN+), consideró que su arribo al Ejecutivo fue un “duro cambio”. Al hablar sobre lo que le genera el líder de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo: “Todavía se le nota la inexperiencia. Llegó con un equipo mal armado”. Por otro lado, destacó de manera positiva la “agenda tecnológica” que impulsa el referente libertario y celebró las reuniones que mantuvo con Elon Musk, CEO de SpaceX, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, entre otros.

En diálogo con José Del Rio, el creador de Vorterix se explayó sobre la imagen que tiene del líder de La Libertad Avanza: “Lo puedo ver en distintos niveles. Cuando lo veo como una persona que está llevando el cargo de Presidente, siento que se le nota la inexperiencia. Me parece que está enfocado en un único tema que es la economía, algo que maneja bien, y se siente cómodo. Pero, por otro lado, que le está costando un poco armar el Ejecutivo. El haber llegado sin tantas alianzas, tanto personal propio, es algo que vamos a tener que pagar en algún momento . Llegó muy mal armado como equipo. Pero allá va”.

“El mundo cambió. Las derechas y las izquierdas no son las que conocimos. Ahora asustan de maneras diferentes”, detalló más adelante. Y opinó: “A mí, la moral de la derecha no me gusta, pero tenía que haber un cambio en la Argentina”. En esa línea, y respecto de las reformas impulsadas por el gobierno nacional, consideró que se produjo un “cambio muy duro”. “Lo sentimos todos, atraviesa distintas capas. Las medidas se sienten en la clase media, que está golpeada”.

Para Pergolini, “hay que ver cuánto es la gente capaz de soportar”. “Hay un cambio por delante, ojalá lo pueda aprovechar porque en juego estamos nosotros. Y el resto, la oposición, tiene que acompañar. Las cosas ya no pueden volver a ser como antes”, dijo para completar su idea.

Pergolini también hizo un análisis sobre los encuentros entre el jefe de Estado y “grandes jugadores tecnológicos” de Estados Unidos. “Que Elon Musk, que es visto como un tipo que ve el espacio, satélites y todo eso, se junte con él [Javier Milei] y lo escuché tiene que ver con que comparten ideas. Ambos tienen están a favor de los estados sin regulaciones y los mercados libres”, razonó. Consideró sin embargo que estas reuniones son “dulzura para los oídos de una generación”.

“Todos esos empresarios podrían haber recibido a otra gente y, sin embargo, decidieron encontrarse con Milei. Se vio tanto con [Mark] Zuckerberg de Meta, con el CEO de Google [Sundar Pachai]. Esa es una agenda bien armada”, celebró. Aun así, enfatizó en la necesidad de ver qué es lo que estos referentes quieren. “Si vienen a buscar nada más que energía y litio, la Argentina va a seguir rigiéndose con la idea de ‘nosotros te proveeremos lo primario y ustedes se desarrollan’”.

“Si tan solo pudiéramos meter un poco más el pancito en la salsa de la tecnología… En ese rubro no somos protagonistas. Llegamos tarde a la charla de la Inteligencia Artificial, esa batalla ya se jugó. Tenemos que ser conscientes de que la tecnología está cambiando muy rápido”, remarcó.

Sobre el final de la entrevista, el empresario y conductor hizo una pequeña mención a la exvicepresidente Cristina Kirchner, al opinar que debe “correrse” del escenario político. Insistió además con querer ver un peronismo renovado. “El peronismo puede seguir llamándose peronismo pero no puede seguir siendo peronismo. El mundo cambió. Ojalá venga un nuevo peronismo con nuevas formas de ver las cosas, la vida y con nuevos pensamientos”.

