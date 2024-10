El análisis de Mario Pergolini sobre los primeros diez meses del gobierno de Javier Milei y qué es lo que más le preocupa

Escuchar

El empresario y conductor Mario Pergolini realizó este lunes por la noche un balance de los diez primeros meses de Javier Milei como presidente de la Argentina. Desde el Parque de la Innovación en el barrio porteño de Núñez, donde inauguró junto a Jorge Macri la primera edición de la Tecweek, dijo que el período comprendido entre la asunción del mandatario y el pasado 10 de octubre fue una especie de “montaña rusa”. Habló de un gobierno “confrontativo” y una oposición “confundida”. Opinó que el oficialismo debería operar con más “calma y tranquilidad” y reveló qué es lo que más le preocupa del presente político del país.

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo. A veces [el Gobierno] saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones. ¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”, sostuvo el ex-CQC.

En esa línea, sugirió al Ejecutivo ser “más calmo” y “un poco más tranquilo”. “Pero me parece que sería todo mucho más viable. Me gustaría que todo estuviera más charlado”, enfatizó Pergolini. “Por otro lado la oposición creo que está confundida, no sabe qué hacer. Y estos van. Los que van y arrasan, creo que es un problema a veces. Vamos a ver. Prefiero seguir siendo optimista. Creo que la situación sigue siendo delicada”, sumó para completar su análisis.

Respecto de las comparaciones entre el pasado y el presente político de la Argentina, el creador de Vorterix opinó que establecer similitudes y diferencias entre períodos es un poco “macabro”. “Uno piensa de dónde venimos y también se pregunta cómo nos permitimos llegar hasta ahí. Ahora estamos acá”, simplificó. Para Pergolini, un “acuerdo nacional” podría ayudar a terminar con estas discusiones. “Pero es algo que no veo. Y es lo que más me preocupa”, admitió.

“Nos va a ser difícil encontrar un lugar donde podamos charlar todos. Vamos de un lado para el otro de una forma muy sacada. El que se fue quiere volver y el que está no le quiere dar bola al otro. Y lo peor de todo es que pareciera que cada uno tiene razón. Es medio psicótico. Como no hay márgenes para poder pararse y ver una cosa o la otra, todo parece una discusión. Creo que cuando se acaben los gritos y las discusiones, a lo mejor todo va a ser más interesante”, cerró.

La imagen que tiene del gobierno de Javier Milei y qué le genera el Presidente

No es la primera vez que el conductor habla sobre el gobierno de Javier Milei. En una entrevista que le concedió el pasado mes de julio a José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), se explayó sobre la imagen que tiene del líder de La Libertad Avanza: “Lo puedo ver en distintos niveles. Cuando lo veo como una persona que está llevando el cargo de Presidente, siento que se le nota la inexperiencia. Me parece que está enfocado en un único tema que es la economía, algo que maneja bien, y se siente cómodo. Pero, por otro lado, que le está costando un poco armar el Ejecutivo. El haber llegado sin tantas alianzas, tanto personal propio, es algo que vamos a tener que pagar en algún momento. Llegó muy mal armado como equipo. Pero allá va”.

“El mundo cambió. Las derechas y las izquierdas no son las que conocimos. Ahora asustan de maneras diferentes”, dijo más adelante. Y opinó: “A mí, la moral de la derecha no me gusta, pero tenía que haber un cambio en la Argentina”. En esa línea, y respecto de las reformas impulsadas por el gobierno nacional, consideró que se produjo un “cambio muy duro”. “Lo sentimos todos, atraviesa distintas capas. Las medidas se sienten en la clase media, que está golpeada”.

Para Pergolini, “hay que ver cuánto es la gente capaz de soportar”. “Hay un cambio por delante, ojalá lo pueda aprovechar porque estamos nosotros en juego. Y el resto, la oposición, tiene que acompañar. Las cosas ya no pueden volver a ser como antes”, sentenció.

