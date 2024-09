El bloque de Miguel Pichetto se prepara para insistir con la ley de jubilaciones y evalúa cuándo pedir una sesión especial

Escuchar

Tras una cumbre que duró unas cinco horas, el espacio que conduce Miguel Ángel Pichetto definió por unanimidad que insistirá con la ley que recompone las jubilaciones y define una nueva fórmula de movilidad de los haberes previsionales. Sin plazos definidos, los 16 legisladores que componen el bloque Encuentro Federal buscarán afianzar las 170 voluntades necesarias para bloquear el veto total de Javier Milei.

“Adoptaremos la misma estrategia que para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)″ , indicó un referente del espacio de Pichetto.

En esa ocasión, y pese a la fuerte presión que en las vísperas ejerció el Gobierno sobre gobernadores y sectores de la oposición dialoguista, la sesión especial inició con 140 diputados, pero pocos minutos después ese número se abultó hasta lograr el rechazo con 156 avales. Apuestan a que los que titubean se terminen de convencer cuando no haya vuelta atrás y definan su voto a favor para evitar quedar del lado de los que “ajustan” a los jubilados .

La decisión de Encuentro Federal se tomó después de una reunión de bloque que comenzó a las 11 y terminó pasadas las 16. Allí disertaron el consultor político Eduardo Fidanza, la economista Marina Dal Poggeto y la creadora de la Fundación Iniciativa Republicana, Irma Arguello. De hecho, el diputado Ricardo López Murphy, quien votó en contra de la recomposición jubilatoria en junio, esta vez lo hará a favor. En el espacio de Pichetto solo hay dudas con el diputado entrerriano Francisco Morchio, alfil del gobernador Rogelio Frigerio, que mantiene un diálogo fluido con la Casa Rosada. Junto con el petrolero chubutense Jorge Ávila, fueron los que se ausentaron de la discusión durante el primer paso del proyecto por Diputados.

Se descuenta, además, que los cinco cordobeses que responden al mandatario provincial, Martín Llaryora, apoyarán la insistencia. Reclaman que el Gobierno nacional salde la deuda de la caja previsional que mantiene con su provincia, así como de las 12 restantes que no fueron transferidas a la Anses.

✅️ Reunión de Bloque @DiputadosEF

📊 El análisis conjunto de sobre las Problemáticas de agenda Nacional, y desde diferentes miradas nos permite aportar, ideas para crear oportunidades de crecimiento y desarrollo de manera integral y Federal 🇦🇷 #Consenso#EncuentroFederal pic.twitter.com/v3RyrcFuAK — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) September 3, 2024

Lo que dividió al bloque de Pichetto fueron los plazos para definir el rumbo elegido. Mientras que un sector apunta a apurar el pedido de sesión especial con el argumento de aprovechar el malestar con el Presidente tras el veto total, otro pone paños fríos y habla de planificar una estrategia pensada para evitar que un revés eche por tierra la posibilidad de una victoria legislativa. Las voluntades no están garantizadas y un paso en falso podría desbaratar muchos meses de trabajo. De no reunirse los dos tercios para impugnar el veto Presidencial, no podrá volverse a tratar esta iniciativa durante lo que resta del año parlamentario.

Por eso, muchos subrayan la ventaja de no tener que librar una batalla contra el tiempo: la Constitución no prevé plazos para insistir con una ley vetada por el Poder Ejecutivo. Hay antecedentes parlamentarios de leyes insistidas después de un año de haber sido observadas. Si no se lleva la discusión al recinto la próxima semana, coincidirá con el debate del Presupuesto 2025, en cuyo texto se espera que persistan los recortes a los gobiernos provinciales.

Le pregunté al Gobierno por la deuda que mantiene con las cajas de jubilaciones provinciales y en especial la de Córdoba. En mayo avisaron que habían suspendido los pagos hasta que se hiciera una auditoria ¿La respuesta de hoy es que no habría ninguna deuda al 3/9/24? Las… pic.twitter.com/rCftlgZmbA — Oscar Agost Carreño (@oagost) September 3, 2024

La táctica de esperar el momento correcto para asestar el golpe de gracia es compartida por un sector del radicalismo, que esta tarde también se congregó para definir cómo posicionarse frente al veto de Milei. Fue invitado a esta cumbre el politólogo Andrés Malalmud.

Si bien la recomposición jubilatoria fue una de los primeros proyectos que unió al bloque UCR, de 34 integrantes, y logró la uniformidad en su votación, muchos creen que la Casa Rosada podría torcer algunas voluntades. En principio, dudan del diputado que recientemente ingresó en reemplazo de Alfredo Vallejos. Se trata del correntino Federico Tournier, a quien en su mismo bloque califican como “pro Milei”.

“Como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social comencé a ponerme en contacto con los bloques para convocar lo antes posible a debatir el veto. Como así también me comunicaré con [José Luis] Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para convocar en plenario”, indicó la diputada radical, Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba), a LA NACION.

Sin especificar fechas, cerca de la cordobesa precisaron que podría dar inicio a la discusión en comisión la próxima semana. Es esperable que Espert rechace la invitación a un plenario y dilate la discusión. No obstante, su emplazamiento requiere de la misma cantidad de votos -dos tercios de la Cámara- para que la inisistencia de la ley de movilidad jubilatoria sea exitosa en una sesión especial. Por tanto, podría funcionar como instancia previa para sondear las voluntades en contra del veto.

Una considerable porción de la oposición, especialmente de la UCR, apuesta a convencer a los que están en duda durante la deliberación del tema en la comisión. Creen que las historias en primera persona de jubilados que no llegan a fin de mes será determinante para sensibilizar a los más fiscalistas e inclinar el fiel de la balanza a favor de la insistencia.