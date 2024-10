El bloque UCR vuelve a desgranarse: se va Mario Barletta

La UCR en Diputados vuelve a desgranarse después de la escisión que sufrió la semana pasada, cuando 12 de sus 33 miembros decidieron armar un bloque aparte. Esta vez se trata de Mario Barletta, dirigente radical de la provincia de Santa Fe, quien operará desde “Unidos”, la flamante bancada que creó en repudio a las divisiones de su espacio y para evitar tomar partido por alguna de las dos facciones en disputa: el sector de Facundo Manes y Martín Lousteau, que se afianzan como oposición al Gobierno; y aquellos referenciados con el gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rodrigo de Loredo, que apuestan a tender un canal de diálogo con la Casa Rosada.

El portazo de Barletta deja al espacio conducido por De Loredo con 20 miembros y refuerza la crisis dentro del partido centenario, desgastado por las internas y los contrapuntos entre su dirigencia.

“Mi decisión tiene que ver con mi trabajo para que no haya divisiones, que son un verdadero sinsentido”, explicó Barletta a LA NACION. Junto con los diputados Julio Cobos y Fabio Quetglas intentó mediar para evitar una ruptura, pero no lo logró. “No quería ponerme de un lado o del otro y legitimar esta grieta”, sumó el legislador santafecino, quien aclaró que no tiene intenciones de que se le sume ningún otro referente radical a la bancada, creada con el nombre “Unidos” para enviar un mensaje a sus colegas de partido.

Según pudo saber este medio, Barletta comunicó su decisión ayer por la tarde en la reunión del bloque UCR. “Hizo una sentida apelacion a la unidad y una critica a la dirigencia de todo el partido por su incapacidad de coordinar una mesa que cobije la pluralidad o las dos posturas del radicalismo”, explicó un referente del espacio. “Dijo que no quería estar en una parcialidad”, sumó.

Rodrigo de Loredo sufrió otra baja en su bloque Fabián Marelli

La semana pasada, 12 diputados radicales abandonaron el bloque oficial y crearon Democracia para siempre. Se materializó tras la difusión de una foto de seis colegas de partido en la Casa Rosada junto a figuras del oficialismo, como el asesor presidencial, Santiago Caputo. Para aquellos que se exhiben como férreos opositores al Gobierno, esta imagen representó un símbolo de guerra dado que lo que desencadenó la fractura en primera instancia fue la reunión, también inmortalizada en un retrato, entre el Presidente y cinco diputados de la UCR que terminaron apoyando los vetos que impuso Javier Milei a las leyes de jubilaciones y de presupuesto universitario.

“Conformamos un nuevo bloque. La ruptura la hizo De Loredo yendo a la reunión de los bloques oficialistas”, ratificó una referente del flamante armado.

Quienes pegaron el portazo son, además de Manes, Fernando Carajal (Formosa), Pablo Juliano (Buenos Aires), Juan Carlos Polini (Chaco), Marcela Coli (La Pampa), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Manuel Aguirre (Corrientes). Se les sumaran los diputados de Evolución, la rama radical ligada a Lousteau y su socio político, Emiliano Yacobitti. Se trata de las porteñas Carla Carrizo y Mariela Coletta, así como Danya Tavela (Buenos Aires), Melina Giorgi (Santa Fe) y Marcela Antola (Entre Ríos).

Delfina Celichini Por

Temas UCR