El candidato peronista volvió a cargar contra los beneficios a la Capital

En Chaco y con gobernadores de provincias del norte, Fernández señaló que los porteños tienen un ingreso de nivel europeo; si llega a la presidencia, apuesta a reducirle recursos

En la antesala del cierre de campaña que hará hoy en Mar del Plata, Alberto Fernández retomó ayer en Chaco su mensaje contra lo que calificó como "inequidades" económicas entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de los distritos del país, en especial los de las provincias del norte.

"Ha llegado la hora de que todos los argentinos, cualquiera sea el lugar que habiten, sean tratados como argentinos todos iguales, todos con las mismas oportunidades. Se acabó [la división entre] la Argentina privilegiada y la Argentina que padece. Se terminaron los que tienen ventajas y los que soportan", dijo el candidato del Frente de Todos, en un acto en Resistencia, en el que se mostró rodeado de Jorge Capitanich, gobernador electo, y de siete mandatarios peronistas, la mayoría del norte del país.

"Nací en la ciudad más opulenta de la Argentina, y allí los porteños tenemos el ingreso per cápita que tiene un belga. Y a mí solo me indigna ver argentinos que no gozan de la misma posibilidad, que no tienen los mismos derechos. Nadie que tenga un mínimo de decencia puede ver tanta inequidad y no combatirla", agregó, reforzando una idea que ya había dejado trascender en las últimas semanas de campaña.

La prédica proselitista de Fernández a favor de una profundización del federalismo podría derivar, si llegara a la presidencia, en una propuesta para redistribuir los recursos de coparticipación en un reparto que beneficie a las provincias y retrotraiga, al menos en parte, el aumento que Mauricio Macri dio por decreto a la ciudad de Buenos Aires.

La ciudad de Resistencia, una de las más pobres del país, resultó el lugar ideal para reforzar ese mensaje. Lo aplaudieron de pie los gobernadores Domingo Peppo (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Mariano Arcioni (Chubut). "Amigos del Chaco, de Formosa, de Santa Fe, de Misiones -les dedicó-, sepan que el 10 de diciembre vamos a empezar una nueva historia. Va a ser la historia que lleve a todos los argentinos a la Casa de Gobierno, porque vamos a defender los derechos de todos los argentinos. La Argentina federal va a dejar de ser un discurso y va a empezar a ser una realidad".

Contra Schiaretti

Antes de llegar a Resistencia, el candidato habló por radio y volvió a criticar al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, por su prescindencia en la elección nacional. "No comparto lo que ha hecho porque no es posible que para alguien sea lo mismo la Argentina de Macri [Mauricio] que la que proponemos. No es lo mismo. No entiendo lo que él ha hecho", dijo el candidato, y afirmó que con el cordobés tiene "más una buena relación personal que política". Al igual que el mandatario salteño, Juan Manuel Urtubey, Schiaretti llega a la elección nacional sin acompañar a Fernández. Resistió a toda la artillería de seducción y también a las críticas del Frente de Todos; mantiene su pedido de votar lista corta y su planteo de que, institucionalmente, acompañará al presidente que resulte elegido.

"Yo no tengo un compromiso con Schiaretti, sino con los cordobeses; creo que es un error lo que ha hecho, pero no les voy a hacer pagar a los cordobeses nada. A mí no me afecta en lo más mínimo lo que hace Schiaretti; a los gobernadores obviamente los respeto, pero no puede pagar la gente la forma en que nos relacionamos", dijo Fernández en declaraciones a Radio Pulxo, de Córdoba. El lunes, en Río Cuarto, el gobernador dijo que "gane quien gane la elección nacional la voluntad del gobierno provincial es trabajar codo a codo para ayudar a superar la crisis". Reiteró que su opinión no tiene incidencia en la campaña, porque cada elección es distinta y "los cordobeses son los que deciden". "No importa el favorito del gobernador. No tengo duda de que si Fernández es elegido presidente, yo voy a estar al lado de él apoyándolo. Lo mismo si es elegido Macri. Sea quien sea, vamos a tener una buena relación", indicó.