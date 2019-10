El cepo no limitará las compras en dólares con tarjeta

Guido Sandleris, ayer a la mañana, al entrar a dar una conferencia de prensa en el Banco Central Fuente: Reuters

Se podrán utilizar tanto la de débito como la de crédito para operaciones en moneda extranjera, pero solo se permitirá retirar efectivo de las cajas de ahorro en esa divisa

Sofía Diamante SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de octubre de 2019

A pocas horas de haber anunciado un cepo cambiario mucho más restrictivo, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, brindó ayer a la mañana una conferencia de prensa antes de la apertura del mercado, en la cual admitió que las medidas tomadas "no son gratuitas para la economía". Anteanoche, la entidad dispuso que las personas físicas solo podrán comprar hasta US$200 por mes por transferencia bancaria y US$100 en caso de hacerlo en efectivo. Esta regulación tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Sandleris señaló que la decisión de restringir aún más el cepo -que hasta el viernes pasado era de US$10.000 mensuales- tiene como fin "proteger las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grados de libertad para la implementación de sus políticas económicas". Además, reconoció que se dispuso anteanoche para darles tiempo a los bancos a implementar la nueva disposición.

En concreto, si este mes un cliente ya compró más de US$200, no puede comprar más hasta noviembre. Todo adulto mayor de 18 años puede comprar hasta US$100 por ventanilla accediendo con su DNI o hasta US$200 en caso de tener cuenta bancaria. La AFIP verificará que las compras que se realicen sean consistentes con su patrimonio.

Entre las operaciones que no quedaron restringidas están las compras con tarjetas de débito y de crédito en moneda extranjera, ya sea en viajes en el exterior o a través de internet (por ejemplo, operaciones a través de Amazon u otra plataforma de comercio electrónico).

Asimismo, con tarjeta de débito se podrán extraer dólares sin límite tanto en el exterior como en la Argentina, siempre que el usuario los tenga depositados en su caja de ahorro en dólares. De su cuenta en pesos solo podrá extraer el límite ahora establecido.

Para extraer divisas con tarjeta de crédito, en principio no hay un límite establecido por el Banco Central, pero dependerá del monto fijado por la entidad bancaria para cada usuario y de las restricciones que haga la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre su patrimonio. Eso sucede porque se trata de un préstamo que hace el banco; por lo tanto, se cobrará un costo por la transacción y una tasa de interés.

Si un ciudadano argentino quiere comprar más dólares de los permitidos, deberá pedir autorización al Banco Central a través del banco con el cual opera. Por ejemplo, para operaciones inmobiliarias, se pueden comprar dólares si los fondos para comprar vienen de un crédito hipotecario vigente o un subsidio del plan Procrear, en el cual también se podrán utilizar los fondos provenientes de subsidios de dicho programa. En ambos casos el límite será de hasta US$100.000.

Para los no residentes que visitan el país (extranjeros o argentinos que viven en el exterior), el límite para compra de dólares es de hasta US$100. Las empresas, en tanto, continuarán sin poder comprar dólares para atesoramiento; solo lo pueden hacer para pagar importaciones o deudas en moneda extranjera.

Felicitaciones a Fernández

El presidente del BCRA arrancó ayer su discurso felicitando al presidente electo, Alberto Fernández, y "a todos los argentinos, por la jornada democrática de ayer". Dijo que en las últimas semanas habló regularmente con economistas que están en el equipo de Fernández y que en los próximos días "se juntarán para potenciar las relaciones".

"El resultado de las elecciones abre una transición entre dos administraciones de distinto signo político, en un contexto de alta incertidumbre económica. No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estos meses. La mayoría de los países de la región ha logrado alcanzar ciertos consensos básicos sobre las reglas económicas que hacen que los procesos electorales no afectan a sus economías", dijo Sandleris.

Luego, explicó que la medida de restringir más la compra de divisas tiene que ver con que en los últimos días de la semana pasada observaron un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. "Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, decidimos profundizar los controles en este frente", dijo.

En concreto, Sandleris dijo que las reservas cayeron US$22.807 millones desde las PASO, que aproximadamente US$12.000 millones salieron antes de poner los controles cambiarios del 1º de septiembre y el resto se fue desde entonces. Y señaló que un tercio de la caída de reservas tiene que ver con la caída de depósitos en dólares, otro tercio es pago de deudas y lo restante tiene que ver con intervenciones de la entidad en el mercado cambiario, en particular para abastecer el pago de dólares de las empresas que tenían que pagar importaciones.

"Sé que esta medida, aun siendo temporaria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo es preservar las reservas durante este período de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina sus lineamientos de política económica y se disipe la incertidumbre", concluyó.

Lo que se puede y lo que no se puede hacer con el nuevo cepo

Sí

Comprar hasta US$200

Por mes, cada residente podrá comprar hasta US$200 por cuenta bancaria -homebaking- o hasta US$100 en efectivo por ventanilla. Los no residentes -turistas o argentinos de visita en el país- solo podrán comprar hasta US$100.

Retiro de depósitos

Quienes tengan dólares en sus cuentas bancarias en esa moneda pueden seguir retirándolos, en el país o en el exterior.

Compras con tarjeta

Para compras con tarjeta de crédito y de débito en moneda extranjera no hay límites. Se puede hacer cuando un ciudadano hace turismo en el extranjero o para operaciones a través del comercio electrónico.

Dólares para inmuebles

Se puede comprar hasta US$100.000 si el cliente tiene un crédito hipotecario vigente o un subsidio del programa Procrear, en el cual también se podrán utilizar los fondos provenientes del subsidio.

Pedir permiso

Si un cliente quiere comprar más dólares de los permitidos, deberá pedir autorización al BCRA a través de la entidad bancaria con la cual opera.

No

Cuentas en pesos

Si estando en el exterior un cliente no tiene dólares en su caja de ahorro en esa moneda, no podrá extraer dinero, ya que no se pueden hacer extracciones de la caja de ahorro en pesos.

Viajes al exterior

No se pueden comprar dólares por encima del cupo para viajes al exterior, aunque se puede pedir un permiso al Banco Central a través del banco en el cual se opera.

Menores de 18 años

Los menores de 18 años no pueden comprar dólares; los mayores pueden hasta US$100 por ventanilla y hasta US$200 por operación bancaria. La AFIP verificará que las compras que se realicen sean consistentes con su patrimonio.

Empresas

Las empresas continúan sin poder comprar dólares para atesoramiento; solo lo pueden hacer para pagar importaciones o deudas en moneda extranjera.

Límite mensual

Si este mes, un usuario ya compró más de US$200, no pueden comprar más dólares hasta que comience noviembre. La medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.