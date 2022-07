El Chino Navarro defendió a su hijo tras la lapidaria carta contra Cristina Kirchner: ”Respeto el valor que tiene para decir cosas que muchos dicen en voz baja”

Los dardos cruzados entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y las organizaciones sociales, sobre todo el Movimiento Evita, tuvieron uno de los puntos más álgidos cuando el hijo de Fernando “Chino” Navarro, Juan Francisco, publicó una lapidaria carta en la que fustigó a la exmandataria y la tildó de ser una “Vivi Canosa progresista”. Más allá de que no compartió la alusión a la periodista opositora, Navarro padre lo defendió esta mañana. “Respeto el valor que tiene para decir cosas que muchos dicen en voz baja”, aseguró el también secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno cuando evaluó ese posteo que ya no está disponible de forma pública en el perfil de Facebook de su hijo.

“Juan tiene 37 años, es un hijo que amo. Yo no soy él, no va a jardín de infantes. Tiene 37 años, tiene el derecho, se ganó el derecho de decir lo que piensa porque militó toda su vida. Los argentinos nos ganamos el derecho de decir lo que pensamos”, comenzó Navarro en cuanto a Juan Francisco, que también había ocasionado repercusión mediática en marzo, cuando fue designado como director de Promoción de Desarrollo Sostenible del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) sin tener la formación profesional requerida para ocupar ese cargo. Además de militar en el Evita, Navarro hijo fue además concejal y secretario de Salud Pública en Lomas de Zamora.

“Yo comparto lo que dijo”, aseveró El Chino Navarro, aunque inmediatamente aclaró, en radio Urbana Play: “Hay cosas que sí y cosas que no, pero lo respeto”. Y en ese sentido siguió: “También respeto el valor que tiene para decir cosas que muchos dicen en voz baja y no se animan a decir en voz alta. Pero no comparto muchas cosas que él hace, como él tampoco comparte muchas cosas que hago yo. Igual lo amo y me ama, y somos padre e hijo”.

Juan Francisco Navarro integra las filas del Movimiento Evita Facebook

Juan Francisco Navarro escribió su publicación en Facebook después de que la vicepresidenta pidiera en Avellaneda que el Estado recupere el control sobre los programas sociales y reduzca su cantidad, en medio de dardos indirectos contra la organización que integra. “¡Si Evita los viera, mamita!”, exclamó Cristina Kirchner ese día.

Entonces, Navarro hijo planteó que la única “revolución” de Cristina Kirchner era hablar de lawfare, la criticó por elegir “a dedo” y por hacer “filosofía barata”, cuestionó a su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner por su forma de ingreso al Partido Justicialista (PJ) bonaerense y lanzó: “No podemos enojarnos con esa tía que grita, emulando a una Vivi Canosa progresista”.

Esas expresiones no hicieron que el Chino Navarro repudie de lleno los dichos de su hijo: esbozó una respuesta entre intentos de ser cauto y algunos titubeos. En tanto, este sábado en medio de las frenéticas negociaciones para elegir un reemplazante para el ministro de Economía saliente, Martín Guzmán, -que fue finalmente Silvina Batakis- Cristina Kirchner charló con Alberto Fernández por teléfono y le pidió expresamente que echara de las filas de la Casa Rosada a los dirigentes sociales, parte del sustento de poder del Presidente. Le dijo que “lo iban a terminar hundiendo”.

La tensión entre la exmandataria y el Movimiento Evita se remonta al período macrista, cuando los diputados de esa fuerza se escindieron del bloque en 2016 y armaron un espacio propio. Después, en 2017, acompañaron la candidatura a senador de Florencio Randazzo -que tuvo como jefe de campaña al actual Presidente-. En esas elecciones, el postulante cambiemita Esteban Bullrich superó por poco más de 382.000 votos a Cristina Kirchner, que quedó segunda. Y Randazzo se llevó 500.000 adhesiones.

La carta completa de Juan Francisco Navarro

La primera parte de la carta de Juan Francisco Navarro, hijo del Chino Navarro Captura Facebook