El cierre de la Casa de Moneda: activan protestas y hay dudas sobre el futuro del organismo

El Gobierno prevé cerrar en las próximas semanas la Casa de Moneda, órgano encargado de la impresión de moneda nacional. El anuncio va en línea con la decisión de la administración de Javier Milei de achicar el Estado. La disolución de la Casa de Moneda se concretaría por decreto y los empleados –serían más de 1100– serán desvinculados. Sin embargo, el cierre todavía no es un hecho. Ayer, el titular del organismo, Daniel Méndez, se reunió con los delegados gremiales del organismo y admitió un recorte de personal, pero no el cierre definitivo.

“El presidente de Casa de Moneda nos dijo que estaba sorprendido, que él no tenía la información de que se va a cerrar el organismo. Solo vio un tuit de [Manuel] Adorni, que después fue borrado. Nos dijo que habrá recortes, pero no el cierre”, dijo a LA NACION Jorge Álvarez, titular de la Asociación del Personal de Economía y Hacienda, un gremio sectorial que convive con los estatales de ATE y UPCN. El gremio de Álvarez no participará hoy de la protesta que impulsa ATE en el organismo con la intención de presionar para evitar el cierre y los despidos. “Abrimos un diálogo”, se excusó el dirigete.

La Casa de Moneda, que depende del Ministerio de Economía, es una Sociedad del Estado y se encarga de la fabricación de moneda nacional desde 1875. Sus funciones, una vez disuelta, según explicaron las fuentes oficiales consultadas, serán realizadas por privados a través de licitaciones puntuales e incluso no se descarta la posible importación de dinero, como ya se realizó con el organismo funcionando, en otras administraciones. Tiene más de 1000 empleados. Unos 300 se desempeñan en la fábrica exCiccone, en Don Torcuato, y el resto en la sede central de Retiro, en la Avenida Antártida Argentina 2085.

En 2023, de hecho, Casa de Moneda realizó pedidos millonarios, en dólares, a su par brasileña, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España y a China Banknote Printing and Minting Corporation. En tiempos normales, Casa de Moneda puede producir todos los billetes que requiere el país. Pero la combinación entre una alta inflación y la negativa del kirchnerismo a hacer papeles de mayor denominación la obligaron a importarlos para normalizar de forma precaria la provisión de billetes e insumos.

El desafío de ATE

“Ante la apertura de mesas de diálogo sectoriales, hemos decidido dejar en suspenso el acampe en el Ministerio de Capital Humano. De todas maneras, si en las reuniones con los funcionarios no existen avances, inmediatamente vamos a retomar esta acción”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Asimismo, dio luz verde para activar una protesta en Casa de Moneda ante la posibilidad de su cierre.

“Las respuestas del Poder Ejecutivo hasta aquí no alcanzan para que suspendamos el resto de las medidas y por lo tanto vamos a continuar con las protestas en todas las carteras. Rechazamos el cierre de organismos y por eso vamos a defender la Casa de Moneda ya que su cierre afectaría las fuentes laborales y lesionaría gravemente la soberanía de nuestro país”, agregó Aguiar.

Y agregó: “Todavía no podemos comprender cómo contando con el personal altamente capacitado para emitir billetes y con máquinas de última tecnología, estos billetes se tengan que estar fabricando en China. Para estos funcionarios primero están los negocios y después la patria”.

