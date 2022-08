El cómico momento de Sergio Massa durante su renuncia en la Cámara de Diputados

Durante su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados, el futuro ministro de Economía, Sergio Massa, protagonizó un cómico momento en medio de la sesión. Después de su discurso, se olvidó de presentar al diputado Omar De Marchi, quien lo reemplazó para tomarle juramento a Cecilia Moreau.

“Perdón, perdón. En el nerviosismo por tratar de no emocionarme, ya me había emocionado en el bloque, me olvidé de la parte más importante de lo formal”, dijo Massa, de pie, ya que se había empezado a alejar del micrófono.

El blooper de Sergio Massa en la sesión de Diputados

Con el aplauso de sus colegas de fondo, el próximo titular de Economía continuó: “Invito al diputado Omar De Marchi a asumir la presidencia de la Cámara para la elección de autoridades”.

“Continuando con la sesión...”, dijo De Marchi, a quien lo interrumpieron con la ovación. Además, le dedicó unas palabras a Massa: “Lo felicito, expresidente, y le deseo que tenga en este tiempo el coraje, la serenidad y el patriotismo para enfrentar difíciles decisiones y momentos que atraviesa la Argentina en estos días”.

Y agregó: “De su éxito o fracaso depende la felicidad de millones de argentinos. Mucha suerte”.

Sergio Massa y Malena Galmarini Télam

Esta tarde asumió Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados y es la primera mujer en ejercer este rol. De origen radical, como su padre, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, viró hacia el massismo en los inicios del movimiento.

“Le quiero agradecer a Sergio la templanza –pandemia mediante- tuvo para administrar esta cámara; tuvo sabiduría, tuvo equilibrio, tuvo facilidad para incorporar nuevas tecnologías”, sostuvo Moreau, en su discurso.

“Hoy en esta cámara es donde más debemos cuidar y que se pueda garantizar el pleno estado de derecho, garantías y libertades para todos los argentinos. Tengo una responsabilidad adicional por ser mujer, y me genera un orgullo extra ser la primera de la Cámara. No se confundan: no voy a gobernar esta cámara por mis hormonas, sino con mi cabeza, con mi corazón militante y con mis convicciones políticas. Realmente, me pongo a disposición de todos y cada uno de ustedes”, sumó.