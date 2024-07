El consejo de asesores de Milei: danza de nombres, polémicas y una función incierta

Escuchar

“Fue a la tele para que lo echen”. Así respondieron enojados muy cerca de Javier Milei en referencia directa a las declaraciones de Teddy Karagozian, empresario y hasta hoy miembro del consejo de asesores económicos del Presidente. El grupo de asesores es encabezado por Demian Reidel. No tienen horarios ni sede formal de reunión, y desde marzo pasado es un rejunte de nombres que viene sufriendo cambios y que no es ajeno a polémicas. Como la de anoche de Karagozian.

“La verdad, no sabemos quién lo trajo. Representa todo lo que no queremos”, afirmó otra alta fuente oficial en relación a Karagozian, que anoche en LN+ cuestionó duramente el plan económico al decir que “no ve” la recuperación económica de la que habla la Casa Rosada, y estimó que ante la crisis “uno tiene que despedir lo antes posible porque después quizás no tiene capacidad financiera para pagar la indemnización de esos empleados”.

Más allá de las críticas puntuales fuera de micrófono, el portavoz Manuel Adorni evitó hablar de una nueva baja, que se suma a la de Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora de Orlando Ferreres, quien hace diez días renunció a formar parte del grupo, luego de su crítica directa a la conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, dieron tras la sanción legislativa de la Ley Bases. “Cada vez que hablaba en representación de la consultora era un problema para mí y para el Gobierno”, dijo Spotorno, pero destacando que su vínculo con el Presidente estaba intacto. En aquel momento, desde el Gobierno negaron que Spotorno hubiese formado parte del consejo asesor.

Como es público y para confirmar lo expresado por Adorni el Presidente Del Consejo de Asesores Demian Reidel tomó la decisión de apartarme y por supuesto acepto el desplazamiento.

Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos.

Un consejo más homogéneo es muy probable que logre… https://t.co/OkuETYtVnO — Teddy Karagozian (@TeddyKara) July 17, 2024

“Esa será una decisión que todavía no han tomado el Presidente y el presidente del Consejo de Asesores. Es la opinión de él y la respetamos como tal. Todo aquel que crea que la recuperación no la vamos a ver nunca, no coincidimos. Es una opinión más, con la que no estamos de acuerdo”, sostuvo el portavoz, dejando abierta la puerta para la salida del industrial textil. El desplazamiento de Karagozian se concretó unas horas después.

En medio del silencio de Karagozian y otros miembros del consejo sobre su funcionamiento-todos aducen que el único autorizado a hablar es Reidel, muy cercano al Presidente e igualmente sigiloso-en el Gobierno se remitieron al último listado, publicado por el propio Adorni, el viernes pasado, en el que aparecen economistas como Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein y Ariel Coremberg, los empresarios Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet y Sebastián Braun; el legislador porteño Ramiro Marra y el propio Karagozian. De todos ellos, solo Marra y Goldstein (miembro de la comunidad Acilba, del rabino y hoy embajador en Israel, Axel Wahnish) tienen experiencia política previa. En la nómina del posteo inicial, Adorni había excluido a Marra, alejado del primer círculo del poder por sus choques con Karina Milei, pero luego lo incluyó en el listado vigente de asesores.

En un área sensible para el Presidente, el de la economía, varios de quienes estaban muy cerca de Milei terminaron en una postura crítica. El economista Carlos Rodríguez, por caso, había sido designado por el Presidente como su “futuro” jefe del consejo de asesores, pero terminó afirmando, ya en abril que “estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión”. La posición crítica de Rodríguez hacia algunos aspectos de la economía, al igual que otros economistas liberales, como Carlos Melconian o Roberto Cachanosky se mantienen vigentes, aunque para el Gobierno “muchos hablan desde el rencor o el resentimiento” por no tener protagonismo o cargos en la actual gestión.

“El que habla con el Presidente es Reidel, el resto es un poco decorado”, señalaron en la Casa Rosada. Sugirieron que hay diálogo permanente entre ambos, que los encuentros se dan en la quinta de Olivos, más allá de que el experto en Inteligencia Artificial y ex miembro del directorio del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos también acompañó al Presidente en viajes internacionales como su participación en el G7, en Italia, y su visita al polo de empresas tecnológicas, en Silicon Valley.

“El Presidente ha capturado la atención, lo aman en Silicon Valley”, dijo Reidel en una entrevista con LN+, hace un mes. En la misma entrevista, reconoció que “Argentina no tiene buena imagen por ser deudor serial” y negó que su objetivo sea un lugar en el gabinete. “Me encanta lo que estoy haciendo, esto no es una sala de espera para hacer otra cosa”, remató el jefe de asesores del Presidente.

