El Consejo desestima acusaciones contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral

Votaría hoy un dictamen a favor de Canicoba

14 de noviembre de 2019

El Consejo de la Magistratura votará hoy el pedido de desestimación para las acusaciones por enriquecimiento indebido contra el juez Rodolfo Canicoba Corral. Incluso antes de ser tratado, el pedido de desestimación -impulsado por el consejero radical Juan Pablo Más Vélez- generó ayer conflictos dentro del Gobierno. Horas antes de la votación clave, la posición del representante del Poder Ejecutivo dentro del organismo era todavía un misterio.

La Comisión de Disciplina y Acusación tratará el tema a las 9 y, en el caso de que avance, la desestimación podría ser ratificada cerca del mediodía por el plenario del organismo, lo que prácticamente libraría al juez Canicoba Corral de las acusaciones que lo acechan por presuntos hechos de corrupción.

La desestimación de las denuncias contra el juez abrió una brecha dentro del oficialismo, impulsada por diputados cercanos a Elisa Carrió, que fueron quienes denunciaron al juez. "No sé qué parte no entienden los representantes de Cambiemos en el Consejo. La impunidad no se negocia y no es lo que votó la gente. No nos vamos a callar. Seguiremos luchando por una Justicia donde los jueces de dudosa fortuna sean investigados profundamente", advirtió la diputada Paula Oliveto.

En la misma línea, el diputado Juan Manuel López sostuvo que "no se puede construir un cambio verdadero de nuestro país con impunidad para los que no quisieron impartir justicia". "Una parte muy importante de la sociedad nos va a seguir demandando un Poder Judicial decente. Hoy es todavía un reclamo pendiente", agregó.

Las miradas dentro del oficialismo apuntan a Más Vélez, consejero representante de los abogados porteños, que forma parte del bloque mayoritario. Vicerrector de la UBA, Más Vélez es un dirigente del radicalismo porteño cercano a Daniel Angelici, pero que también mantiene una buena relación con el abogado Darío Richarte. El misterio dentro del oficialismo alcanza, incluso, a la Casa Rosada. Todavía es una incertidumbre el voto de Facundo Bargalló Benegas, flamante representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, que reemplazó hace dos semanas a Juan Bautista Mahíques después de haber trabajado a su lado en el Ministerio de Justicia.

Las posturas parecían más claras en el resto de los miembros del Consejo. Los representantes de los jueces suelen respaldar a los magistrados cuando son acusados en el organismo y, por el lado de la oposición, varios de sus integrantes respaldarían la desestimación de las denuncias contra Canicoba Corral.