El cruce entre Jorge Macri y Leandro Santoro por las personas en situación de calle

Este viernes el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el diputado de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro mantuvieron un tenso cruce en redes sociales por las personas en situación de calle, un tema de frecuente discusión en la ciudad de Buenos Aires. El legislador acusó al líder porteño de equiparar la “basura” con la gente que está padeciendo la pobreza y no tiene un lugar para vivir por su situación económica; otros legislativos porteños también se expresaron contra aquella supuesta comparación. Ante esto, tanto Macri como algunos de sus ministros no tardaron en responderle.

El cruce comenzó cuando Santoro subió un video a X de uno de sus varios encuentros con vecinos con el propósito de recorrer los barrios porteños de cara a las elecciones legislativas de 2025, ya que su mandato vence el año que viene. En la grabación muestra al diputado mostrando en la reunión una entrevista que realizó Macri el miércoles, cuando fue consultado por la suciedad presente en la Ciudad. En diálogo con TN, el jefe de Gobierno expresó: “Hay quejas, y está bien que haya quejas, yo vengo de afuera [de España], y créeme que el problema de la gente en situación de calle es una pandemia que está golpeando en todo el mundo, es un fenómeno post pandemia, por el tema de la salud mental”. Mientras tanto, algunos vecinos presentes con Santoro que fueron grabados expresaban su descontento y ejercían expresiones faciales de rechazo.

Y Macri siguió: “Yo creo que hoy la Ciudad está mucho más ordenada y limpia que hace seis meses, todavía no brilla como a mí me gustaría, el contexto social no ayuda”. Santoro luego tomó la palabra: “Al jefe de Gobierno le preguntan por qué está sucia la Ciudad. Y lo primero que sale a responder es por la gente en situación de calle. Está equiparando las personas con la basura, y no es la primera vez que lo hace”. En ese marco, el diputado hizo alusión a las fotos y videos que publicó Macri en sus redes sociales mostrando el “operativo orden y limpieza” que consiste en el desalojo de personas en situación de calle que ocupaban el espacio público.

“La gente en situación de calle no vive ahí como consecuencia de un virus, sino como consecuencia de que hay un sistema económico que los excluye, que los abandona. No puede ser que esa gente dependa de la caridad de los vecinos”, aseveró Santoro. Y apuntó: “Es muy importante entender que cuando hablamos de la crueldad no hablamos solamente de la falta de sensibilidad discursiva del Presidente [Javier Milei], también hablamos de la falta de responsabilidad ética del Gobierno de la Ciudad. No hace un carajo por las personas y las compara como si fueran o un virus o basura”.

En primera instancia, el ministro de Desarrollo Social porteño, Gabriel Mraida y el secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, César Ángel Torres, lo cruzaron. No obstante, Macri luego fue tajante con su respuesta. “Ojalá algún día usted pueda ser mejor hombre, responsable de sus actos y sus palabras. Su agresión habla de sus miedos y sus mentiras esconden sus responsabilidades. Todo charlatán engaña, todo hipócrita quiere solo aparentar, todo parásito vive del dolor ajeno, todo cobarde siempre esconde sus responsabilidades. Definiciones que, dolorosamente, aplican a usted y a sus socios, Axel Kicillof y Juan Grabois. Son tres expertos en crear pobres y gerenciar pobreza. ¿Qué sería de ustedes sin pobreza? Tendrían que conseguir un trabajo. Así de simple”, lanzó el jefe local.

Hola, entiendo que para vos ya arrancó la campaña pero te cuento que junto a @jorgemacri trabajamos todos los días para atender a las personas en calle y para todos los vecinos de la Ciudad.



Pero el intercambio no quedó allí. Y es que pasado el mediodía Santoro redobló la apuesta. “Evidentemente seguís sin entender la barbaridad que dijiste y te estas defendiendo peor de lo que gobernás. Concretamente: ¿para vos la ciudad está más sucia por la gente en situación de calle? ¿No te das cuenta que es de mala persona la respuesta que diste?” , escribió el diputado.

Evidentemente @jorgemacri seguís sin entender la barbaridad que dijiste y te estas defendiendo peor de lo que gobernas.

Por estas horas, los legisladores Juan Manuel Valdés y Claudia Neira se expidieron sobre las declaraciones de Macri. “Acá la única agresión que existe es la de tu gobierno a las personas en situación de calle, las cuales llamaste basura repetidas veces para tratar de ‘punguearle’ un votito a Milei. Volvé de viaje y ponete a gobernar de una vez”, dijo Valdés.

Acá la única agresión que existe es la de tu gobierno a las personas en situación de calle, las cuales llamaste basura repetidas veces para tratar de punguearle un votito a @JMilei .

En esa misma línea, Neira achacó: “Tenemos 159.000 nuevos pobres en la Ciudad producto de la crisis económica a la que nos somete el modelo de Milei y la inacción de Macri, que encima los compara con basura”. Este tuit fue en respuesta a Mraida, que defendió su rol en los operativos. “Mientras tanto, están desplumando tu ministerio, que tiene el menor presupuesto desde 2019 y crece menos de la mitad de lo que crece el resto para el año que viene. No hay política alguna que se sostenga sin presupuesto y a vos te dejó sin recursos... ¡Y los que estamos reclamando partidas para políticas sociales somos nosotros! Sin recursos no hoy políticas públicas y claramente Macri decidió dejarte sin herramientas, desfinanciar la vivienda social, que cada día haya más personas en situación de calle y tratarlas como basura”, sumó la legisladora.

Hola, Gabriel.



Con @SantoroLeandro conocemos muy bien la Ciudad. Lo que se hace y lo que no se hace, vos sabés lo que trabajamos y la responsabilidad con la que lo hacemos. Y me sorprende que te subas a la agresión de Jorge Macri.



Una polémica

A fines de abril, se desató una polémica dentro del gobierno de Macri luego de que el jefe porteño compartiera una seguidilla de historias de Instagram sobre el “Operativo Especial Orden y Limpieza”, en el que se mostró el desalojo de personas en situación de calle. Desde la Ciudad apelaron a un “error de comunicación” luego de borrar, unas horas después, las imágenes.

Antes y Después, las publicaciones de Jorge Macri en su perfil de Instagram Instagram: Jorge Macri

Macri difundió una serie de fotos que muestran el “antes” y el “después” de la intervención de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad, que desalojaron a las personas en situación de calle y lo catalogaron como “limpieza del espacio público”.

Una fuente allegada a la jefatura de gobierno le dijo a LA NACION que se trató de un “error de comunicación” y que por eso borraron una de las fotos. Sin embargo, después todas las publicaciones fueron eliminadas de su perfil tras críticas del arco político.

