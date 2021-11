El curioso video de Mauricio Macri y Martín Tetaz que se viralizó

Los festejos de Juntos por el Cambio en Costa Salguero ayer por la noche pasaron a ser motivo de debate hoy por una particular escena. En un fragmento de video del acto, que fue subido a redes por un usuario, se puede observar un movimiento de Mauricio Macri que, a simple vista, parece provocar una reacción de Martín Tetaz. En la toma inicial, realizada de frente, Macri aparece junto al diputado electo.

El expresidente mueve su brazo hacia la posición en la que está Tetaz y el dirigente radical se ríe. ¿Lo toca? Si se toma sólo ese plano, la risa del legislador electo simula ser la consecuencia directa del gesto de Macri. “¿Qué pasó ahí?”, se preguntó el usuario.

La escena protagonizada por Martín Tetaz y Mauricio Macri que se hizo viral

LA NACION consultó a Tetaz para saber qué había ocurrido sobre el escenario. Entre risas, el parlamentario explicó: “Fue un montaje; estamos a más de dos metros”. En el video completo del acto se puede ver en un plano cenital que en efecto no estaban uno al lado del otro, sino ubicados a cierta distancia.

“Alguien capturó de cerca y lo hace parecer [como que estamos] más juntos”, remarcó Tetaz. El comentario generalizado en redes fue que Macri pellizcó a Tetaz y que eso lo hizo reaccionar. Pero él lo desmintió.

Incluso acudió a su perfil en Twitter para terminar con las especulaciones. “Jajaja, Mauricio Macri se descubrió lo nuestro. PS: felicitaciones por el montaje; muy bien hecho”, publicó.

Jajaja @mauriciomacri se descubrió lo nuestro.

Ps; felicitaciones por el montaje; muy bien hecho https://t.co/QwqvNqvVFp — Martin Tetaz (@martintetaz) November 15, 2021

Martín Tetaz y Mauricio Macri (señalados en amarillo), sobre el escenario de Juntos por el Cambio Captura

La particular escena que generó tanto revuelo en las redes se dio durante el discurso de María Eugenia Vidal, que encabezó la lista en la ciudad. “[Este] es un mensaje claro al Gobierno, y ojalá que esta noche escuchen de verdad porque hay millones de argentinos que la están pasando mal”, dijo la diputada electa en ese momento, y agregó: “Los argentinos esta noche les dijeron mayoritariamente que, en este país, así no”.

“Ojalá escuchen y estén a la altura de lo que la sociedad les dijo esta noche, pero si no escuchan, no saben o no quieren escuchar, nosotros sí. Nosotros vamos a estar acá los próximos dos años, acompañándolos”, cerró Vidal cuando Tetaz sonrió.

Ayer, Juntos por el Cambio se impuso a nivel nacional por el 41,97 por ciento de los votos, según datos del escrutinio provisorio. Así, entre otros triunfos, la coalición opositora logró que -a partir de diciembre- la vicepresidenta Cristina Kirchner pierda la cómoda mayoría que tiene en el Senado de la Nación.

Por su parte, el Frente de Todos se quedó con el 33,57 por ciento del padrón electoral a nivel nacional.