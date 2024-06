El descargo de Juan Grabois tras su fuerte cruce con Leila Gianni: “Me hierve la sangre”

Escuchar

El dirigente social Juan Grabois publicó este martes un descargo tras protagonizar un fuerte cruce con la secretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, tras una audiencia en Comodoro Py que casi termina en violencia física. “Me hierve la sangre”, escribió el líder del Frente Patria Grande, a la vez que aseguró que hay “cinismo” y “crueldad”.

En un largo mensaje en la red social X, Grabois, que denunció a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello por retener alimentos en depósitos, publicó: “Ante todo, recordemos lo que estamos discutiendo. Es el derecho a la alimentación. Es que haya pan en cada mesa en el granero del mundo. No estamos discutiendo la política nuclear, no estamos discutiendo el tipo de cambio, no estamos discutiendo la Ley Bases. Estamos hablando de algo que debería ser una obviedad absoluta. Con 18% de extrema pobreza y más del 30% de los niños sufriendo inseguridad alimentaria, miles de ancianos con jubilaciones de hambre, 54% de pobreza... no debería haber ninguna discusión al respecto. Con la comida no se jode. Los comedores son sagrados. Las cocineras son ángeles. Las difamaciones permanentes contra los comedores comunitarios son una muestra clara del cinismo hipócrita de quienes nos gobiernan”.

Tras ello, se refirió a la causa. “La audiencia se produjo en el marco de una causa penal en la que está imputada Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario. El Gobierno ya reconoció que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario, a punto tal que denunciaron a su propio funcionario Pablo De La Torre, entre otros. Algún representante del Ministerio de Capital Humano incumplió, habrá que ver quién fue. En fin, a confesión de partes, relevo de pruebas”.

En ese sentido, dijo que el Gobierno hizo el inventario pero que incumplió la intimación del juez Fabian Casanello para realizar un plan de distribución y apuntó contra el presidente de Conin. “En vez de presentar un plan de distribución, eligieron un intermediario bastante opaco -CONIN- de acuerdo con sus preferencias ideológicas. Vale destacar que Abel Albino, presidente de Conin, no parece una persona confiable. Este hombre dijo: ‘Los preservativos no sirven contra el Sida. El virus del Sida atraviesa la porcelana’. Con esos conocimientos de salud pública, no quiero imaginar los de nutrición”, indicó.

Luego, agregó: “Si no fuera porque denunciamos, se hubiera perdido toda esa leche y posiblemente muchos otros alimentos de las seis toneladas que tienen encanutadas. Nosotros sostenemos -tal como estableció el juez- que deben presentar el plan de distribución y entregar los alimentos, además de restituir el abastecimiento de los comedores comunitarios y escolares. Han mentido e incumplido tanto que sin un mínimo control jurisdiccional lo más probable es que lo sigan haciendo. Estoy bastante seguro que la Cámara va a fallar a favor del Gobierno. Dos de los jueces son muy cercanos al Ministro [Mariano] Cúneo Libarona”.

Además, Grabois dijo sobre la audiencia en Comodoro Py: “La representante del Estado, Dra. Gianni, apareció con una remera que la identificaba con La Libertad Avanza. No entienden la diferencia entre Milei y el Estado. Son absolutistas. Cero argumentos, puras provocaciones. No interrumpimos ni una vez. La Dra. Gianni no es creíble, pasó por el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo y el massismo para recalar en La Libertad Avanza. Esa conducta camaleónica es relevante a la hora de analizar su credibilidad. Nosotros dimos los argumentos que pueden ver en el video. Gianni, otro abogado y un señor con pinta de matón no paraban de interrumpir”.

Finalmente, habló del cruce a los gritos e insultos que mantuvo con Gianni. “Francamente, hubiera preferido no profundizar el formato agresivo que se ha convertido en la regla del debate público, pero son gente muy provocadora, muy jodida y yo tengo sangre. Me hierve de indignación frente a tanto cinismo y tanta crueldad”, aseveró.

Y cerró: “Me hierve la sangre ante tanta mentira e impunidad. Voy a intentar no responder en su mismo registro en el futuro, no prometo nada porque ‘modocito’ no soy y el bullying de los libertarios-domadores no hay que dejarlo pasar. En cualquier caso, por favor, no olvidemos que lo importante es que a nadie le falte para comer y el Gobierno está incumpliendo su obligación constitucional con una alevosía repugnante”.

El video del cruce

En un video que se difundió en redes sociales, se ve a ambos cruzándose con gritos e insultos, en una discusión que casi termina en violencia física en un pasillo del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002. “Dejá de usar el nombre de Dios en vano”, dijo Gianni ni bien cruzó la puerta de la sala de audiencias. Grabois le contestó recordándole su zigzagueante pasado político: “Estuviste con Alberto, Macri, Cristina. La ladrona sos vos y como abogada, sos berreta”. Y siguió: “Tenés un pingüino tatuado y un león en la remera. Kuka ladrona”. Tras ello, ella le contestó: “Al pingüino se lo comió el león”. Le dijo además: “Dejá de extorsionar gente mandándolos a los actos por una bolsa de comida. Tarado”.

La audiencia fue en la Cámara Federal. El Gobierno pidió revertir la orden del juez Sebastián Casanello para que Capital Humano entregue un plan de distribución de alimentos y la mañana fue una verdadera batalla campal. Gianni interrumpió por lo menos cuatro veces a Grabois, mientras él la insultaba frente a los jueces. El dirigente social, a su vez, increpó a los magistrados por no detenerla y la audiencia casi se suspende.

