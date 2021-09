El descargo irónico de Juan Grabois: “¿Eso es un golpe? Jodeme”

El dirigente social Juan Grabois emitió esta noche un irónico mensaje en defensa de la unidad del Frente de Todos y cuestionó los análisis que circularon durante todo el día en torno a un posible “golpe” al Gobierno.

“Cinco funcionarios pusieron su renuncia a disposición del Presidente, algunos dirigentes estamos pidiendo cambios en el rumbo económico y el funcionamiento del gabinete. ¿Eso es un golpe? Jodeme, pensé que se llamaba democracia”, cuestionó Grabois.

Cinco funcionarios pusieron su renuncia a disposición del presidente, algunos dirigentes estamos pidiendo cambios en el rumbo económico y el funcionamiento del gabinete ¿eso es un golpe? Jodeme, pensé que se llamaba democracia. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 16, 2021

En otro tuit, agregó: “La sobreactuación no es inocente: son los Kulfas de la vida que le hacen daño al país; no cuidan al Presidente ni a la institucionalidad sino sus cargos y privilegios”.

Hace unos días, tras la performance negativa de las listas apoyadas por el presidente, Grabois fue crítico con la gestión y sostuvo, en diálogo con Radio Delta, que “el Gobierno tiene que tomar consciencia de que las cosas están mal” y que “no hay una sintonía del Ejecutivo ante esta catástrofe social”.

Sobre el equipo de Fernández, el dirigente social se hizo eco de la carta de la vicepresidenta de 2020, en la que había acusado que hay “funcionarios que no funcionan”. “Hay un problema en el Gabinete”, lanzó, convencido, y precisó: “Hay un gabinete que no funciona. No es un problema de nombres, sino de forma”.

Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, son los principales dirigentes que quedaron más expuestos después de la derrota electoral el domingo.