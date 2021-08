El diccionario de Cristina Kirchner: Sumó morondanga a “pindonga” y “cuchuflito”

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a sumar un nuevo vocablo a su particular diccionario de alocuciones en las que suele aprovechar palabras poco frecuentes o que provienen de jergas, como el lunfardo, para criticar a la oposición. En este caso, la titular del Senado sumó el término “morondanga”.

La vicepresidenta, durante un acto de campaña en Avellaneda, se preguntó “dónde estaban los que hoy hablan de la República cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio”.

Cristina Kirchner apuntó contra la oposición: "República de Morondanga"

“¿De qué República nos hablan los que integraban mesas judiciales?”, insistió Cristina y contrastó el hecho de que, en cambio, “ninguno” de los exfuncionarios de su Gobierno “se fue del país” cuando tuvieron que enfrentar los procesos judiciales durante la gestión de Cambiemos.

“Todos pusimos la cara y el cuerpo... Y nos vienen hablar de República; República de morondanga era eso”, enfatizó la expresidenta.

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término morondanga proviene de la conjunción de “morondo y anga” y tiene tres acepciones:

Cosa inútil y de poca entidad.

Mezcla de cosas inútiles.

Enredo, confusión.

El antecedente: “Pindonga” y “cuchuflito”

Hace dos años, cuando aún estaba en el gobierno Mauricio Macri, Cristina Kirchner usó un par de términos que volvieron a popularizarse. En un acto en Mar del Plata, aseguró que, debido a las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, la gente se ve obligada a comprar productos de ”marcas que nadie conoce, la pindonga, el cuchuflito”. Así, abrió una polémica no solo empresarial, sino semántica.

Esas palabras, que la expresidenta usó para referirse a las pymes de distintos sectores que no integran los grandes grupos industriales del país, estuvieron durante semanas en boca de todos. En ambos casos, se trata de viejas conocidas del castellano rioplatense, pero ¿qué significan en realidad?

La jerga popular utiliza la palabra “pindonga” para definir al miembro viril masculino. En su diccionario de la Lengua Española, la Real Academia brinda otra definición: “Mujer callejera”. “Pindongo”, por su parte, se refiere al varón “que lleva una vida irregular o inmoral”.

Sobre “cuchuflito” no hay una definición oficial, aunque bien sirve la brindada por el diario LaRed21, que cita un diccionario de palabras del Uruguay: “Sustantivo. Se lo usa para designar un objeto pequeño del que no se conoce el nombre o no se lo recuerda en ese momento. Sinónimo en ese sentido: perinola”.

LA NACION