El diputado radical Martín Arjol desafió a la UCR: “No me voy a ir de ningún lado sin que me echen”

Luego de que la Cámara baja frenara la ley de reforma jubilatoria, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) se fragmentó por el apoyó que cinco de sus miembros le dieron al veto del presidente Javier Milei. “Yo no me voy a ir de ningún lado hasta que no me echen. Yo soy radical, sigo siendo radical”, sostuvo Martín Arjol en diálogo con LN+.

En esa misma línea, el diputado aclaró: “Como se lo dije a [Gastón] Manes y, ante este comunicado, se lo digo al Presidente de bloque [Rodrigo De Loredo], tomen la decisión rápida, la Argentina no tiene tiempo para tibios ni vacilaciones, es todo o nada”. Y agregó: “Ese es el desafío de la Argentina que tenemos que llevar para adelante para que la salida no sea un parche pasajero, tiene que ser definitiva”.

Al hablar sobre el partido de la UCR, el legislador aseguró: “Es el espacio en el que yo me siento representado, el radicalismo. Creo que hay un radicalismo más moderno, que se anima a hablar con el Presidente, que conoce de economía, hablamos una hora y media sobre economía”. Sobre su reunión en la Casa Rosada, planteó: “No ves al Presidente entregándonos un sobre a nosotros, no. Hablamos de economía, de la idea del Presidente, de que la salida de la crisis termine con una revisión de algunas actualizaciones salariales o de jubilaciones que hayan quedado retrasadas, pero eso es el camino de salida”.

Arjol insistió en que la reunión con Milei fue a la luz del día, “con los medios de comunicación, no fue nada turbio, nada oscuro y quiero que la Argentina cambie”, agregó. En tanto, afirmó que tiene la convicción de que la Argentina “salga definitivamente de esta crisis” y que va a poner todo lo que pueda poner como ser humano para que eso pase. Al mismo tiempo, dijo que el gobierno de Mauricio Macri “quedó a mitad de camino del proceso que tenía que iniciar la Argentina”, y no quiere que a la gestión actual le suceda lo mismo.

Por su parte, el secretario general de Convención Nacional UCR, Hernán Rossi, afirmó en su cuenta de X que le suspenderán preventivamente la afiliación a los diputados que no apoyaron la decisión del partido de rechazar el veto de Milei: “De acuerdo a los Art. 8, 29 y 53 de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical, vamos a impulsar la suspensión preventiva de la afiliación de aquellos diputados que no apoyaron la decisión del partido de rechazar el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria, hasta tanto el Tribunal Nacional de Ética de la Unión Cívica Radical juzgue su conducta”.

Asimismo, hizo una mención especial a quiénes votaron a favor de la reforma jubilatoria: “En otro orden, es destacable la actitud de los legisladores que sí fueron orgánicos y coherentes con sus convicciones personales y las del partido”.

Este martes al mediodía, los diputados Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, José Tournier y Luis Picat mantuvieron una reunión con el presidente y parte de su Gabinete. Luego de ese encuentro, aseguraron que apoyarían el veto presidencial, lo que se confirmó este miércoles en el recinto cuando dieron el voto afirmativo junto a otros 82 diputados. Dos radicales se ausentaron al momento de la votación: Roxana Reyes y Gerardo Cipolini.

La decisión generó un quiebre y una fuerte crítica del Presidente de la bancada, quien se mostró en desacuerdo durante una entrevista con LN+. “Lo conversamos con el bloque. No lo compartimos, no nos pareció bien”, expresó. Ahora tendrá que afrontar el pedido de once diputados cercanos a Manes que consideran que la foto de los legisladores conversos con Milei es “un claro mensaje político de pertenencia al oficialismo”.

