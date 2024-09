Renuncia del diputado Pedro Galimberti: dejó su banca y asumió un cargo en la represa de Salto Grande

Escuchar

Reproches en el recinto y dardos en redes. Hasta denuncias de un “cambio de favores”. Eso recibió por parte de la oposición el diputado radical Pedro Galimberti, quien dejó su banca dos días antes de la sesión para tratar el veto de Javier Milei a la reforma que aumenta los haberes jubilatorios, iniciativa impulsada por la Unión Cívica Radical (UCR). El ahora funcionario nacional desembarcó esta semana en la comisión que administra la represa Salto Grande, ubicada en su provincia natal, Entre Ríos. Y percibirá un sueldo en dólares.

Según pudo saber LA NACION, el ofrecimiento a Galimberti fue hace más de dos meses. Sin embargo Cancillería, a cargo de Diana Mondino, oficializó el nombramiento recién esta semana, de acuerdo con lo que señala un colaborador del partido al tanto de la trastienda de la negociación entre el gobernador, Rogelio Frigerio, y el gobierno nacional. El cambio fue oportuno para la administración mileísta y motivo de queja. Es que el exdiputado es muy crítico hacia la gestión. Incluso presentó una denuncia contra el Presidente por su viaje a España por utilizar fondos públicos para viajar a la cumbre del partido derechista Vox, liderado por Santiago Abascal.

Frigerio le ganó la interna de Juntos por el Cambio a Galimberti para ser candidato a gobernador el 13 de agosto del año pasado. Tras ello, el exdiputado le garantizó su apoyo para la gobernación. En consecuencia, según fuentes del radicalismo en diálogo con este medio, hace algunos meses ambos sellaron un nuevo acuerdo. Fue en ese marco que el exministro del Interior del expresidente Mauricio Macri le propuso al gobierno libertario el nombre de Galimberti para que vuelva a su provincia y “haga política” allí.

En este marco, al menos hace dos meses, el radical aceptó el cargo, pero por circunstancias que no se dieron a conocer Cancillería se demoró en comunicarlo. “Durmió la designación. Pero ahora la firmaron el lunes, salió en el Boletín Oficial el martes y él presentó la renuncia en Diputados porque no podía tener los dos cargos”, se limitó a decir una fuente a LA NACION ante la consulta de si el nombramiento se atrasó adrede en represalia por las críticas a los viajes del libertario y por no acompañar al oficialismo desde su banca.

“Desígnase en el cargo de integrante de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande al doctor Pedro Jorge Galimberti”, dice el Decreto 808/2024 publicado este martes y firmado por Mondino y Milei. Ahora el antes legislador tendrá un puesto en el organismo binacional creado por la Argentina y Uruguay que comanda esa represa y central hidroeléctrica.

La represa Salto Grande. Gentileza: UNO Entre Ríos

A Galimberti le reprochan otra cosa. Y es que para reemplazar su puesto debía asumir Mauricio Davico, hombre cercano a Frigerio, intendente de Gualeguaychú y el siguiente varón en la lista de Juntos por el Cambio. Sin embargo, Davico rechazó la banca y le tocó el turno a Nancy Vallejos, de Pro, que tomó juramento este miércoles antes de la sesión que trata el veto a la reforma jubilatoria. En una pulseada donde el oficialismo intenta blindar el veto del Ejecutivo a la ley de jubilaciones, mientras que la oposición busca los dos tercios para dar otro revés, en Casa Rosada consiguieron otro voto: el de la flamante diputada.

Quienes más hicieron ruido fueron los legisladores de izquierda. Nicolás del Caño dijo en un encendido discurso: “No hubo labor, eso no se pudo discutir. Como hay un manto de sospechas enorme porque hay una renuncia para asumir un cargo en la represa de Salto Grande, que es un cargo que se va a cobrar en dólares, de un diputado de una fuerza política que renuncia para que asuma otra diputada de otra fuerza, que se presume que su voto va a ser a favor del veto del Presidente contra los jubilados, por un aumento de $15.000″.

“Esto debería tratarse al final de la sesión, altera el resultado de la votación”, le recriminó al presidente de la Cámara, Martín Menem. “¿Esto es una bolsa de trabajo? ¿Vienen, te ofrecen un cargo y entonces dejás a otro que vota otra cosa? ¿Cómo es esto?”, se preguntó el izquierdista.

En la misma línea se pronunció la exdiputada Myriam Bregman en redes sociales. “En la sesión de Diputados, le negaron la palabra a mi compañero en el momento en el que se quería oponer a que el diputado Galimberti pueda renunciar a su cargo al inicio de la sesión, ya que debería hacerlo al final. Esto corrobora que hay un acto de intercambio de favores, en un canje del voto en contra de los jubilados, a favor de un puesto que él consigue en la comisión de Salto Grande” , escribió.

En la sesión de Diputados, le negaron la palabra a mi compañero @NicolasdelCano en el momento en el que se quería oponer a que el diputado Galimberti pueda renunciar a su cargo al inicio de la sesión, ya que debería hacerlo al final.



Esto corrobora que hay un acto de intercambio… — Myriam Bregman (@myriambregman) September 11, 2024

“Se está comiendo reclamos como los cinco radicales [Pablo Cervi (Neuquén), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Mariano Campero (Tucumán) y José Tournier (Corrientes)] que fueron a ver a Milei y que cambiarían su voto. Pero Galimberti sigue siendo crítico de Milei. No le votó casi nada”, agregó la fuente radical. Lejos estuvo el ahora funcionario nacional de acordar con el libertario, según pudo reconstruir este medio, sino que fue un pacto con el gobernador entrerriano. Igualmente cerca de Galimberti apuntan a un “timing político” para oficializar el nombramiento debido a que Milei necesitaba sumar apoyo para la sesión.

“Él siempre votó contra Milei. No tiene nada que ver con La Libertad Avanza. Aceptó el cargo propuesto por la provincia”, justifican. De todas formas, Galimberti no ocultó su designación y le agradeció a Frigerio en sus redes sociales. “Se trata de una decisión meditada y acordada con los dirigentes, con quienes compartimos proyectos en común y, en particular, con los de la región de Santo Grande, donde la construcción de la represa modificó sustancialmente la vida de la población”, escribió.

Se trata de una decisión meditada y acordada con los dirigentes con quienes compartimos proyectos en común y, en particular, con los de la región de Santo Grande, donde la construcción de la represa modificó sustancialmente la vida de la población. — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) September 10, 2024

Luego ahondó sobre su rol: “Mi tarea en este organismo binacional será representar los intereses de los entrerrianos. Salto Grande entiende en lo que, para mí, es un asunto fundamental para el desarrollo y el crecimiento, la producción y transmisión de energía. Sobre estos temas vengo trabajando hace varios años, en la escala micro y también en mi función legislativa”.

“La energía, estoy convencido, es parte de la agenda de problemas del presente, pero sobre todo del futuro. Tendremos, en esta materia, una tarea ardua, no exenta de escollos, para generar una mejor compensación, para los entrerrianos, por la energía producida al Sistema Nacional. Como en cada lugar que me he desempeñado asumo el desafío de trabajar mucho y representar los intereses de los entrerrianos de la mejor manera en este asunto estratégico para mi provincia”, agregó.