El diputado Rodolfo Tailhade chocó con un motociclista que resultó herido

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Rodolfo Tailhade chocó este viernes con un motociclista en la intersección de la Avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, según confirmó una fuente de su entorno. El siniestro ocurrió cuando el diputado venía con su auto Ford Ka por 9 de Julio y, al doblar, no vio al conductor que se encontraba a su lado. El motociclista cayó y sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda. El hombre fue asistido por el SAME y derivado al Hospital Ramos Mejía.

Fue al mediodía, alrededor de las 14, que el legislador manejaba por el segundo carril de la derecha y puso el guiño para doblar. No notó que casi pegado al cordón se encontraba un motociclista y, en la maniobra, impactó con el conductor.

Desde el entorno de Tailhade aseguraron que, aunque fue un roce, el hombre cayó al piso y se fracturó el tobillo. Tailhade no resultó herido. Su auto solo tuvo unas ralladuras a su derecha.

A los minutos arribó la Policía, que junto con el SAME obstruyeron parte del tránsito en la avenida hasta acomodar al hombre que se encontraba herido. Allí, lo asistieron, inmovilizaron su pierna y lo trasladaron al hospital.

En tanto, como corresponde en cualquier choque, sometieron al diputado a un test de alcoholemia que dio negativo, le hicieron firmar una declaración y una persona retiró la moto del hombre. En el nosocomio confirmaron la lesión que sufrió el herido.

Chocaron dos colectivos en Santa Fe y 9 de Julio

Este martes se produjo un fuerte choque entre un colectivo de la línea 67 y una unidad de la 59 en el cruce de las avenidas Santa Fe y 9 de Julio, en pleno horario pico hacia el centro porteño. Por el hecho, el SAME atendió a 26 personas, 16 de las cuales debieron ser trasladadas a distintos centros de salud por politraumatismos diversos, como golpe de cráneo, fractura costal y heridas en los miembros inferiores y superiores. Ninguno se encontraba en grave estado.

El tránsito se vio interrumpido mientras asistieron a los heridos y realizaron las pericias correspondientes. Personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad también concurrió al lugar. El incidente, del que aún se desconocen más detalles, fue protagonizado por el interno 51 de la línea 67 y por el interno 57 de la 59.

Diez de las víctimas fueron revisadas en el lugar sin necesidad de ser derivadas a un centro de salud, informó Alberto Crescenti, director del SAME, en conferencia de prensa.

Por su parte las 16 personas trasladadas tras sufrir politraumatismos fueron enviadas a los hospitales Ramos Mejía, Durand, Argerich, Rivadavia y Fernández.

LA NACION