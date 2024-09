El discurso del economista Ricardo Arriazu que elogió Javier Milei

Escuchar

Como hace habitualmente, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para destacar las palabras de uno de los economistas que forman parte de su círculo de confianza, Ricardo Arriazu. En un discurso en el Rotary Club de Buenos Aires, el analista hizo un repaso por la situación económica del país en los últimos años y dio definiciones sobre cuáles son los pasos que se deben seguir.

“La devaluación es una estafa. La primera vez que me estafan me sorprendo, la segunda me trato de proteger. ¿Cómo hizo la Argentina para protegerse? Teniendo los ahorros afuera”, consideró Arriazu en un video que el Presidente citó en su cuenta de X y calificó de “Brillante” .

Asimismo, el economista siguió: “En la Argentina tenemos 15 puntos del ahorro financiero afuera y en el exterior tenemos más de un producto entero. ¿Es porque somos malos patriotas? No, es porque tenemos miedo de ser estafados. En la Argentina el que crece fue siempre estafado”.

“El problema es que la inflación que hay que destruir antes de que nos destruya -porque ya nos destruyó- conlleva a otros problemas. Cuando el Gobierno ve que me quiero proteger qué me dice: ‘Ah, no, quedate piola así te estafan’ y yo tengo que tomar la decisión de si hacer algo ilegal para protegerme de algo que es, de alguna manera, inmoral. La mayoría de la gente toma la decisión de protegerse”, consideró.

Y remarcó: “De esa manera, voy a la segunda etapa. El Gobierno me pone impuestos para financiar gastos públicos improductivos, entonces la gente dice ‘esto está mal’, y aparece la evasión. Después ponen restricciones arancelarias y dicen ‘ah, pero no me dejan competir’, y aparece el contrabando”.

Según el economista, de este forma se puede terminar por “llegar a justificar el robo y el asesinato”. “Lo que estoy tratando de decir es cómo uno puede llegar a destruir lo que es el tejido social y las bases de una sociedad: comienza con las cosas sencillas como la inflación, pero después comienza a atacar todo. Todo lo que la civilización construyó en un milenio se destruye en un período muy corto de tiempo. Nosotros tenemos que volver a construir esas cosas”.

LA NACION