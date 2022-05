El duro pronóstico de Jaime Durán Barba: “Se va a armar un lío espantoso”

En la Argentina, los programas sociales –incluidos los de los distintos ministerios y los que paga la Anses– pasaron de representar 0,1% del producto bruto interno (PBI) en 2002 al 4,5% en diciembre del año pasado. Así, en dos décadas, los beneficiados por asistencia estatal aumentaron en un 657,5%, y los movimientos piqueteros piden que se amplíen aún más en un contexto de altos índices de inflación y pobreza.

En este contexto, el consultor político Jaime Durán Barba pronunció un duro pronóstico socio-político para el país. “Va a darse una rebelión interna de los piqueteros y los planeros, que ahora viven del Estado”, vaticinó.

En un análisis generalizado de la región, Durán Barba observó: “Estamos viviendo una transformación muy radical”.

“El mundo está patas arriba, todo lo que funcionaba hace un tiempo ya no funciona y han aparecido fenómenos que antes no eran pensables. [Gabriel] Boric, en Chile, y [Pedro] Castillo, en Perú, no eran pensables como presidentes”, advirtió, y continuó: “Hay una rebelión generalizada contra el establecimiento (establishment) que no es buena, que puede llevar a malas consecuencias”.

Así, Durán Barba consideró que en la Argentina “el fenómeno es particularmente agudo”. “Siendo objetivos, sin partidismo, no hemos la inflación como la de ahora desde muchísimos años”, dijo, y enumeró: “El desempleo sube todos los días, las empresas fugan del país, los jóvenes que han estudiado se van a otros países porque sienten que no tienen espacio… Nunca el ánimo estuvo peor, la gente está enojada y triste”.

El consultor político consideró que si el gobierno de Alberto Fernández “no maneja las cosas de otra manera, las cosas se pueden complicar”. “A la Argentina no le falta riqueza, le falta cabeza en sus dirigentes”, apuntó, y subrayó: “Las transformaciones económicas llevan tiempo, no es cuestión de que mañana sacamos el gas de Vaca Muerta y sacamos. Es algo caro y largo de desarrollar”.

En este sentido, Durán Barba enfatizó sobre un dato: “Más del 50% de la población recibe subsidios del Estado”, observó, y continuó: “Esos subsidios, con la hiperinflación que se da de más del 60%, se están dañando. Es decir, toda esta gente que vive subsidiada está cada vez peor económicamente y demanda que le suban los subsidios. Ya no hay plata para eso, no se puede exprimir más al sector privado, no hay cómo”.

De esta manera, el exasesor del expresidente Mauricio Macri consideró: “Entonces creo que va a darse una rebelión interna de los piqueteros, de los planeros, de todas las bases que ahora viven del Estado y que no les alcanza sus subsidios y van a demandar un incremento que es imposible”.

Y subrayó: “Por ahí va a abrirse un frente que es más grave que el político, y se va a armar un lío espantoso”.