El embajador en Venezuela volvió a defender a Maduro y dijo que “Macri no tiene mucha autoridad en derechos humanos”

El embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, respaldó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, al señalar que la situación de los derechos humanos en el régimen bolivariano “ha cambiado” y cuestionó al expresidente argentino Mauricio Macri, quien reprochó que el Gobierno no haya respaldado la continuidad de una misión internacional que releva denuncias de vejámenes en Venezuela. Sostuvo que el exmandatario no tiene autoridad para referirse al tema porque “trabajó para afirmar el golpe de Estado en Bolivia”.

“La noticia completa tendría que ser que la Argentina se abstuvo en la continuidad de la misión internacional, pero respaldó la actividad del Alto Comisionado, como también la de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué renovar permanentemente una misión que es ad-hoc? Se crea para un momento y un tema. Si uno la renueva permanentemente, deja de ser ad-hoc y pasa a ser permanente. Lo permanente en la OEA [Organización de Estados Americanos] es la Oficina del Alto comisionado [de Derechos Humanos de la ONU], entonces, entraban en colisión. Los informes eran totalmente diferentes”, sostuvo Laborde, en declaraciones a AM 750.

El embajador en Venezuela señaló que la misión “tiene que ver con una iniciativa del Grupo de Lima” y que “no viene al país”. Apuntó que “en el relato que hace la oficina del Alto Comisionado y el que hace la misión independiente sobre lo que pasa en Venezuela, pareciera que son dos países diferentes”.

En la sesión del viernes del Consejo de Derechos humanos de la ONU, la Argentina se abstuvo en la votación para renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. El trabajo de la misión igualmente se extendió, porque la votación resultó favorable por el apoyo de 19 países miembros del Consejo (que preside la Argentina, con Federico Villegas Beltrán al frente). Tras la votación, Macri se disculpó con los venezolanos. “Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país. Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter.

Consultado sobre la reacción de Macri a la abstención argentina, Laborde opinó que el exmandatario “no tiene autoridad” para referirse al tema e indicó que no debe haber leído un informe completo sobre la situación venezolana. “ No me arriesgaría a decir que Macri leyó un informe entero. Un asesor le habrá dicho. Son informes largos, no sé si leyó todo el informe. Me parece que lo que quiere es instalar esta idea de que continúa una situación que en Venezuela ha cambiado . Entre otras cosas, Colombia acaba de restablecer relaciones con Venezuela”, subrayó.

“ Está claro que no tiene mucha autoridad [para decir] cómo ayudar en derechos humanos una persona que trabajó para afirmar el golpe de Estado en Bolivia, y no sé si no trabajó para producirlo . Es malo ayudar a un gobierno golpista, pero mucho peor es [ayudar] a alguien a dar un golpe de Estado”, acusó Laborde.

“En el Parlasur [Laborde fue parlamentario hasta julio, cuando asumió como embajador] hemos aportado pruebas: hubo una actividad intensa del agregado de inteligencia en Santa Cruz, reuniones en la Embajada Argentina en La Paz, elementos incluso previos al envío de las armas, que fue posterior al golpe. Un golpe que fue evidente y no aceptó al gobierno de Macri ni su canciller [Jorge] Faurie. Yo no le veo mucha autoridad a Macri para recomendar qué hacer con los derechos humanos en los países latinoamericanos”, concluyó el embajador.

