La diputada Alicia Aparicio, del Frente de Todos, contó que votará a favor del proyecto de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. Vestida con un saco verde, insignia de quienes defienden la legalización, y la foto de una mujer en blanco y negro, profundizó: "Voy a reivindicar la vida de mi abuelita, que falleció tan solo con 22 años".

Emocionada hasta las lágrimas, dijo que fue "por un aborto clandestino" y que, al morir, "dejó solos a dos pobres niños: uno de dos y uno de cinco, que no pudieron disfrutar a su mamá con todo lo que eso significa para dos niños pequeños". "Te lo debía abuela, por vos, por todas las que perdieron su vida y por todas las mamás, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, y así hasta el fin de los tiempos. Entonces, pido: educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Que sea ley".

"Lo que hoy votamos no se trata de mi, de ustedes o de nuestras creencias, sino que se trata de quitar el velo y entender que no es aborto sí o aborto no porque esto sigue año a año llevándose vidas. Entonces, es aborto clandestino o seguro, legal, voluntario y gratuito", lanzó luego. Y reforzó: "La maternidad será deseada o no será, y el Estado no puede más que acompañar a mujeres y cuerpos gestantes y su decisión".

La funcionaria comenzó su discurso señalando que "la vida importa" y que "siempre es oportuno tratar derechos". Así, luego de plantear estas dos ideas destacó que "el aborto es tan antiguo como la propia humanidad. Miles de mujeres, año a año, pierden la vida o sus cuerpos quedan mutilados producto de abortos clandestinos".

Explicó que las y los legisladores "no pueden escudarse en sus íntimas convicciones o en el derecho de actuar solo exclusivamente en base a criterios propios o de credo", porque el rol que deben ejercer "tiene carácter de mandato" y ellos deben representar a los votantes.

Si bien, Aparicio dijo que se los "interpela a la ampliación de derechos", prefirió referirse a esta cuestión llevándola al plano de las obligaciones. "El Estado y nosotros como integrantes de uno de los poderes del mismo estamos obligados frente a la exigencia de nuestros mandantes", señaló. Y añadió: "El Estado no puede desentenderse y poner en cabeza de particulares la violencia a la que se somete a las mujeres".

Según enfatizó, se debe trabajar en políticas de salud pública, y siguió: "Si no es así, el reclamo del Ni Una Menos seguirá siendo una quimera para miles de mujeres que seguirán muriendo porque el Estado, que confina al aborto en la clandestinidad, ejerce la violencia incansada contra las mujeres en la batalla por el control de la vida y su cuerpo".

La diputada subrayó que se trata de "una de las principales causas de muerte materna" y, contundente, repitió que "se pueden evitar". "Estamos frente a un sistema patriarcal, que condiciona y criminaliza a la mujer por el solo hecho de decidir sobre su cuerpo, sus deseos y su futuro", reflexionó entonces.

Tal como dijo, las causas por las que una mujer puede decidir abortar "son múltiples", y enumeró algunas: abusos, métodos anticonceptivos que fallan, "miedo al rechazo o a no estar preparada par asumir esa responsabilidad, o miedo al presente o al futuro". "Cada decisión es tan íntima, tan intensa y tan fuerte que nos atraviesa el alma", sostuvo Aparicio, para quien "siempre será una tragedia" y es importante respetar y acompañar a las mujeres en ese momento "tan doloroso".

Para Aparicio, "mientras algunas pueden decidir sobre sus cuerpos, otras caen con todo el peso de la ley". Más adelante, planteó: "Tenemos la posibilidad de legislar para las próximas generaciones, para los pibes y pibas que no aceptan esta desigualdad, y bien que lo hacen".

La legisladora recordó que hubo un tiempo en que la mujer no tenía derechos, sino solo obligaciones que la ubicaban en un solo lugar: la casa. "Fueron años de lucha para romper paradigmas, generar condiciones de equidad, modificar nuestra cultura patriarcal y dejar atrás límites vetustos que imponen y condicionan a cumplir ciertos patrones".

