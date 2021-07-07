El enojo de Cora, la hija de Carlos Reutemann: “Mi papá está mal, pero está vivo”

“Mi papá está mal. Pero aún está vivo. Respeto por favor”, escribió, enojada Cora, la hija del senador nacional Carlos Reutemann, quien continúa internado en un sanatorio de Santa Fe.

El vocero de la clínica desmintió hace minutos la versión que daba cuenta del fallecimiento del legislador. Según dijo Matías Vidoz, “Reutemann se encuentra en estado crítico, pero desmentimos que haya fallecido”.

Mi papá está mal . Pero aún está vivo . RESPETO POR FAVOR — Cora Reutemann (@CoraReutemann) July 7, 2021

La versión se había conocido pasadas las 22, pero no se pudo establecer el contacto directo con los familiares, hasta que surgió la desmentida del vocero del establecimiento. Hace minutos, una de las hijas del exgobernador santafecino también habló sobre la salud de su padre.

Este martes, hubo nuevas complicaciones en su crítico estado de salud como consecuencia de un progresivo deterioro provocado por un sangrado intestinal que lleva dos meses sin una solución efectiva, producto de las complicaciones que le generó una intervención quirúrgica a la que fue sometido en 2017.

Tras el informe de los médicos, su actual esposa, Verónica Ghío, sus hijas Cora y Mariana, y otros familiares cercanos, permanecen en la guardia del Sanatorio, donde “Lole” está internado desde el 30 de mayo.

Fe de errata

Este martes a la noche, varios medios, entre ellos LA NACION, se hicieron eco erróneamente de la noticia de su fallecimiento, información que había sido confirmada por la corresponsalía del diario en la ciudad de Santa Fe.

LA NACION pide sinceras disculpas a la familia por el error involuntario y publica la palabra de la hija del senador nacional, que continúa internado en un sanatorio de esa ciudad.