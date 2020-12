El enojo Fernando Iglesias: "Estoy presente cuando se me da la gana"

El hartazgo de Fernando Iglesias en la sesión de Diputados Crédito: Captura HCDN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 08:27

A las 8 de la mañana, cuando se iniciaba el tratamiento del proyecto de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y primera infancia, Fernando Iglesias, visiblemente enojado pidió la palabra. Acababa de hablar el diputado Eduardo Bucca (Justicialista - Buenos Aires). El legislador cerró con la frase: "Déle la palabra a Iglesias, por favor".

"Sería una cuestión mínima de educación que no se le permita darle órdenes al presidente de la cámara. Que se ubique en su lugar, diputado Bucca", empezó diciendo Fernando Iglesias, de Juntos por el Cambio.

"No haga referencias personales, por favor", pidió el presidente de la Cámara en ese momento, Omar De Marchi.

Como si no lo escuchara, Iglesias procedió: "Y le aclaro: bajé a desayunar y estoy presente cuando se me da la gana y no estoy presente cuando no se me da la gana". Ya con elevado tono de voz agregó: "Esta ley me parece muy dudosa". En el recinto crecían los murmullos.

"Señor presidente, ya estoy harto de quienes han permitido el régimen de las sesiones virtuales y votado todo y han permitido que este sistema se prorrogue, que han sido no solamente los del oficialismo sino los que están en el medio y se las pasaron en la casa por sesiones virtuales", dijo. "Y estoy harto, harto de que nos corran, muchachos. Usted, diputado, pregunte por favor a ver quién tiene en la historia argentina el récord de desocupación. Ministra de trabajo, la diputada Camaño: 21,5%. Record de pobreza: 57,5. Gobierno peronista de Duhalde. Récord de indigencia: 28%, año 2002. También su gobierno".

Y prosiguió: "¿De qué me vienen a hablar? Del aval que le han dado a quienes han creado a 4 millones de nuevos pobres, 4 millones de nuevos pobres. 40.000 muertos. La cuarta posición peor en mortalidad", enumeró. Cuando le pidieron ir cerrando lanzó: "Sinvergüenza".

De Marchi, quien presidía la sesión, tuvo que pedir silencio para poder continuar.

Conforme a los criterios de Más información