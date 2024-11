El escándalo de los seguros | La exsecretaria de Alberto Fernández se negó a declarar en su indagatoria

María Cantero, exsecretaria de Alberto Fernández, se negó a declarar en su indagatoria en la causa por las presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado. Cantero se presentó después de que lo hiciera su pareja, el broker Héctor Martínez Sosa, quien presentó un escrito ante el juzgado de Julián Ercolini con 16 anexos. Martínez Sosa fue uno de los beneficiados con los negocios con el Estado.

Cantero, cuya defensa está unificada con la de Martínez Sosa y está implicada por mediar en favor de su marido, ingresó al juzgado de Julián Erolini junto a sus abogados media hora antes del horario pactado, a las 11.30. Se retiró pasadas las 12.

Su pareja fue el principal beneficiario del presunto direccionamiento en las pólizas de las dependencias estatales que investiga la justicia. Entre ellas figura la Casa de la Moneda, Corredores Viales, Vialidad Nacional, y distintos ministerios. El broker, de estrecho vínculo con Fernández, habría cobrado comisiones por más de 360 millones de pesos. Hoy, al dejar los tribunales de Retiro, Martínez Sosa reconoció su “amistad” con el exmandatario, en línea con lo dicho ayer por Fernández.

María Cantero, en Comodoro Py Ricardo Pristupluk

“Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema [los seguros]. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, aseguró el expresidente.

Muchas de los chats que forman parte del expediente reflejan, a priori, como la exsecretaria Cantero aprovechaba su cercanía con Fernández -su jefe- para pujar en favor de su marido en el reparto de los seguros.

De hecho, ayer, el fiscal Carlos Rívolo aprovechó que Fernández hizo mención a los chats para exhibirle uno en el que Cantero le advierte sobre la presunta intención de la Cámpora, la agrupación kirchnerista, de quedarse con los contratos de Cancillería. Fue con la venia de la abogada Mariana Barbitta y para darle un marco al comentario de Fernández.

“Hecky [por Martínez Sosa, su pareja] va a hablar con Juan Manuel [Olmos]. Ya le sacaron algunas cuentas. La Cámpora arma broker, pero Cancillería son nuestros (SIC)”, le escribió a su jefe Fernández, en mayo de 2023.

El intercambio se extrajo del celular de Cantero, secuestrado en el marco de un allanamiento en el domicilio donde vive junto al broker, en Tigre. Fue una de las primeras medidas que ordenó el juez Ercolini.

“¿Los seguros de la Armada los tenemos?” u “Hoy le voy a reforzar que ponga a nuestro amigo en Pcia y en Nación”, son algunos otros de los muchos mensajes que darían cuenta de su activa participación en el direccionamiento.

“Gordo ¿Fabricaciones Militares depende de Rossi no?”, y después: “¿Querés que intente conseguirte una audiencia con Rossi?”.

Federico González del Solar Por