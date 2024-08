El escándalo de los seguros: Sergio Massa aparece en los chats como una referencia habitual en las tratativas de la secretaria de Alberto Fernández y su marido

Escuchar

El exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, es uno de los exfuncionarios que aparecen mencionados en distintos tramos de los mensajes que intercambiaban los interlocutores interesados en quedarse con negocios con pólizas de seguros de organismos estatales, que involucra al expresidente Alberto Fernández.

Las apariciones del nombre de Massa en los chats son variadas. En ocasiones, lo menciona María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, en mensajes dirigidos a su marido, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa, para hablar de negociaciones sobre los seguros, por ejemplo, en la Casa de Moneda o en Gendarmería Nacional. En otras oportunidades, es el propio expresidente el que trae el nombre de Massa a la conversación con Cantero para ponerla al tanto de gestiones con el exministro por temas de interés para Martínez Sosa. También se hace alusión a Massa en conversaciones del exdirector de Nación Seguros Alberto Pagliano con Gustavo García Argibay, otro exintegrante del directorio de esa aseguradora con la que los entes estatales estaban obligados a trabajar para la contratación de pólizas.

El 16 de noviembre de 2019, a las 20.29, Cantero le escribe a su marido, Martínez Sosa: “Le dijimos a Alberto que mañana venías”. Y le agrega, a las 13.36 del día siguiente: “Massa le dijo que te llame”.

El 1º de febrero de 2022, la exsecretaria de Fernández le dice a su esposo que el Presidente “está con Sergio en Olivos”.

“Tengo un mensaje de Massa para vos”, le escribe Cantero a su esposo en un intercambio del 15 de febrero de 2023. Ocho días después, el 23 de febrero de 2023, Cantero le pregunta a Martínez Sosa: “Le puedo decir a Alberto lo de la Casa de la Moneda”. Y su esposo le contesta: “No, ya lo hablé con Sergio”. Ella dice: “Ok. Y te lo solucionó?. Él le responde “Ayer me puso esto” y le reenvía un mensaje, presuntamente de Massa: “En 5 minutos lo levanto” (escrito en letras mayúsculas).

Martínez Sosa obtuvo finalmente el contrato de Casa de la Moneda en marzo de 2023, firmado por el mismo presidente de la entidad, Ángel Mario Elletore.

Chats Cantero-Massa; Whatsapp de la secretaria de Alberto Fernández

El 24 de octubre de 2023, Cantero le pregunta a su esposo: “Gordito, lo saludaste a Sergio?”. Él responde que “Sí”. Ella le dice “Te contestó?”. No hay respuesta en las transcripciones de las conversaciones que constan en la Justicia.

El 30 de noviembre de 2023, la secretaria histórica de Alberto Fernández le manda a su marido una nota de LA NACION en la que se mencionan los nuevos titulares de las fuerzas armadas en la gestión de Javier Milei , entre ellas, Gendarmería, que resultaba una póliza clave para el negocio de las pólizas de seguros. Ella le dice “Creí que quedaba Andrés [por Severino, el excomandante general de la fuerza]”. Y le agrega: “Era si ganaba Massa, no?”. Ese mismo día, el hombre le confirma su presunción, por audio: “Mauro me dijo que el que lo reemplazaba es este [Antonio] Bogado. Se quedaba con Massa, sí. Sin Massa, no”.

El 26 de enero de 2024, tras la salida del cordobés Osvaldo Giordano de la Anses, momento en que se destapó el escándalo de los seguros, Cantero le manda el siguiente mensaje a Martínez Sosa: “En los diarios online, que son los que se actualizan, solo sale sobre Sergio y Alberto”.

Massa es mencionado en mensajes de Pagliano y de García Argibay. “Ups, dicen Massa jefe de Gabinete”, escribe García Argibay el 3 de julio de 2022 en un mensaje enviado a Pagliano.

La presunta incidencia de Massa en temáticas vinculadas a la contratación de seguros sobre los que estaba interesado Martínez Sosa tiene antecedentes en 2016, según los mensajes que obran en el expediente judicial de la causa.

El 8 de junio de 2016, Alberto Fernández le dice a su secretaria Cantero: “Estoy con Massa arreglando un tema de Hecky [por Héctor Martínez Sosa]. Ya tengo lo de tu amigo. Mañana se lo das”. Cantero le venía reclamando dinero para un tal “Nacho”.

El 14 de febrero de 2021, Cantero es quien menciona a Massa en otra conversación con Alberto Fernández. Le dice: “Julio me dijo que llame a Massa”.

Héctor Martínez Sosa, el empresario del seguro que hizo negocios con el Estado Instagram

“Y es de Sergio efectivamente”, le escribe la secretaria a un contacto agendado como Ramiro Trejo, de Casa de Moneda, el 12 de abril de 2023. Trejo fue gerente comercial de Casa de Moneda.

El contacto identificado como “Pablo Galíndez”, quien sería el medio hermano de Fernández y es especialista en finanzas y negocios, menciona a Massa el 14 de agosto de 2020. “Hoy hablé con Sergio. A la noche hablamos”, le escribe a Pagliano.

El 25 de octubre de 2022, es Pagliano quien hace referencias a Massa, en un mensaje de audio dirigido a García Argibay. “Che, Gustavo, por las dudas estoy diciendo que el pedido viene de muy arriba. Cualquier cosa le mando que es Tombolini. Decime vos si estás de acuerdo y si no, no digo nada. Por ahí dije de muy arriba. Si no, Massa. Así no tienen donde ir a preguntar”, es el texto que consta en los expedientes. Matías Tombolini, el dirigente massista que fue secretario de Comercio, es uno de los dirigentes mencionados con frecuencia en los mensajes filtrados.

LA NACION