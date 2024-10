Rubinstein, extitular de Salud de Macri, apoyó los reclamos de los médicos del Hospital Garrahan

Escuchar

Luego de que el ministro de Salud, Mario Lugones, le pidiera la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan por otorgar un bono de $500.000 -“sin consultar” al Gobierno- a todo el personal de la institución pediátrica, el extitular de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, apoyó los reclamos de los profesionales de la salud y remarcó que desde hace tiempo sufren un “retraso salarial”.

“ Nunca tuvieron salarios tan bajos . En el Garrahan hay una fuertísima crisis salarial que afecta a toda la administración pública nacional en el sector salud, pero en este caso tiene un diferencial importante, ya que sus profesionales tienen dedicación completa y eso no ocurre en otros ámbitos”, indicó el exfuncionario este martes. Y remarcó: “Es un hospital modelo en cuanto a los indicadores, al manejo de las patologías difíciles, y claramente si esto sigue así, lo van a perder. Hay una situación muy compleja”.

De esta forma, en diálogo con Radio con vos, Rubinstein explicó que los fondos con los que se otorgó el bono que provocó la disputa con el gobierno del presidente Javier Milei tienen que ver con “recursos extrapresupuestarios” del centro de salud que no tienen nada con lo destinado desde el Estado. “El Garrahan es autárquico, tiene la potestad de administrar recursos extrapresupuestarios que, por ejemplo, le factura a las obras sociales o prepagas. No necesita rendir cuentas y no tiene por qué consultar; lo hizo siempre y es parte de su potestad, con lo cual habla de un gran desconocimiento”, lamentó.

Los trabajadores del Hospital Garrahan hicieron una abrazo solidario y se manifestaron en contra de los salarios por la línea de pobreza. Hernan Zenteno - La Nacion

Las declaraciones de Rubinstein se dieron en el marco del comienzo de un nuevo paro de 48 horas de los profesionales de salud del Hospital Garrahan. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) protagoniza la medida de fuerza con el objetivo de ser recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, a partir de las 10.30 de este martes. Se trata de la tercera protesta de este estilo que realizan.

Junto a madres y padres de la comunidad Garrahan, vecinos y vecinas del hospital y movimientos sociales exigieron un 100% de aumento salarial, $1.400.000 de sueldo inicial, lo que iguala a la canasta básica, rechazaron el impuesto al salario y presentaron una denuncia para que se investigue la reutilización de material descartable de un solo uso.

En otro tramo de la entrevista, Rubinstein también se refirió al anuncio del Gobierno sobre la reorganización del Hospital Laura Bonaparte -referencia para la atención de problemas de salud mental y adicciones- luego de que se dijera que iban a cerrar dos de sus centros. “ No es viable cerrar un establecimiento sanitario de un día para el otro, en ningún lugar del mundo . Es el único que da cuenta de la atención de personas con problemas de adicciones, imaginate que con el nivel de pobreza después de la pandemia la demanda es enorme”, afirmó.

Y sumó: “No podés cerrar un establecimiento cuando no tenés otros vectores públicos. Tenés que tener una actitud empática, ¿cómo van a cerrar ahora? Se pueden discutir situaciones de administración operativa o asignaciones de recursos, pero lo que no podés hacer es cerrarlo. Es no tener calibración sobre las medidas que tenés que tomar”.

Las protestas frente al Hospital Laura Bonaparte luego de que se anunciara el cierre. Fabián Marelli

Las declaraciones del extitular de Salud llegan luego de que los trabajadores del hospital Bonaparte denunciaran a fines de la semana pasada el cierre del servicio de internación y de guardia de esa institución, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

“En el marco del reordenamiento del sistema, el Ministerio de Salud de la Nación inició el plan de reestructuración del hospital Bonaparte. La decisión responde al objetivo de priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan. Para avanzar con la reorganización del centro de salud, la cartera sanitaria inició la derivación de los pacientes a otras instituciones”, comunicó por su parte el Gobierno.

Asimismo la cartera de la que depende el Bonaparte sostuvo que la cantidad promedio de pacientes internados es de 19 por día. “Los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales, al considerar las dimensiones edilicias y la cantidad de recursos humanos asignados”, se argumentó.

LA NACION