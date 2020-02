El fiscal Delgado dijo que la ola de renuncias de jueces "no sería algo problemático" Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020 • 10:02

El fiscal federal Federico Delgado aseguró hoy que una eventual ola de renuncias de jueces por la reforma de jubilaciones de privilegio que impulsa el Gobierno "no sería algo problemático", ya que podría "oxigenar" el Poder Judicial.

El oficialismo buscará avanzar hoy con el proyecto para recortar las jubilaciones de jueces. El debate arrancará en Diputados en el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto y la sesión será mañana.

Según el fiscal Delgado, los legisladores tienen "el desafío de generar un proyecto de ley que sea aceptado por toda la sociedad". Y opinó que la iniciativa"debería compatibilizar las razones legales, éticas y de equidad".

Los magistrados esperan el dictamen de Diputados para decidir si renuncian. Se trata de los que ya tienen la jubilación concedida. "Hay chances de que renuncien 300 jueces; hay improvisación", aseguró Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, en una entrevista con LA NACION. Una dimisión masiva podría afectar el servicio judicial.

Consultado sobre las amenazas de renuncias de magistrados, Delgado respondió: "En el fondo sería una oxigenación que no sé si le vendría tan mal al Poder Judicial". "No me parece algo demasiado problemático", indicó.

En ese sentido, el fiscal dijo que sería bueno que haya un recambio generacional en la Justicia. "En las bases hay algarabía", contó en diálogo con radio El Destape.

Además, Delgado remarcó que las dimisiones podrían dar pie para realizar una profunda reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar y remover a los jueces.

"Si se producen renuncias porque están en condiciones de jubilarse, es parte del juego de la democracia", remarcó.

Las claves del proyecto

Edad jubilatoria

Se eleva de 60 a 65 años la edad para jubilarse. Ese requisito es particularmente perjudicial para las mujeres. Son pocos los jueces que hasta ahora se iban a los 60 años. Es más: son mayoría los que se quedan hasta el tope legal de 75 años

82% móvil

El haber de los jueces que se jubilan se calcula teniendo como punto de partida el 82% móvil del último salario del juez en actividad. El proyecto establece que se va a calcular sobre el promedio de ingresos del juez en 10 años, actualizado por un índice no especificado

Más aportes

En el régimen general los aportes son del 11% con un tope. Los jueces aportan el 12% sin tope y en el proyecto se eleva al 18% sin tope