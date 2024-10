El fuerte cruce entre Juan Grabois y el youtuber libertario Fran Fijap por la toma de universidades: “Dejate de joder”

Escuchar

El dirigente social Juan Grabois se cruzó en duros términos con el youtuber libertario Franco Antunes, también conocido como Fran Fijap, a raíz del conflicto desatado en torno al financiamiento de las universidades públicas y las tomas que continúan en distintas casas de estudios de todo el país. Mientras que el referente de MTE le recriminó al influencer que la violencia se genera como resultado de las declaraciones de algunos funcionarios, este le recordó el ataque que recibió durante la marcha en rechazo al veto presidencial.

El intercambio ocurrió el miércoles por la noche en el marco de un debate televisivo organizado en la señal TN entre jóvenes representantes de distintas agrupaciones estudiantiles, divididos entre quienes estaban a favor y en contra de continuar con las medidas de fuerza en los establecimientos educativos.

En determinado momento, Grabois tomó la palabra y habló sobre los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas entre alumnos de las universidades. “El joven piensa que lo querían matar”, planteó en referencia a Fijap y siguió: “Yo pienso que nadie lo quería matar, como tampoco creo que a mí me querían matar (por el escrache en Ezeiza). Pienso que hay mucha bronca”.

La discusión entre Grabois y pasajeros en Ezeiza

“Pero si [Patricia] Bullrich sale a decir que están preparando bombas molotov, y [Guillermo] Francos a decir que así empiezan los actos guerrilleros, lógicamente, del otro lado hay gente que empieza con una paranoia, creyendo que el de al lado le quiere meter un facazo”, consideró el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria.

Enseguida, Fijap lo interrumpió: “Pueden buscar en los videos y ver cuando todos gritaban ‘hay que matarlo, hay que matarlo, es de Milei’”. “La violencia la generó tu gobierno, que liberó violadores en la pandemia. ¡Dejate de joder, es gravísimo! No fueron unos dichos”, le respondió alzando la voz.

Calmado, Grabois le contestó: “Entiendo que estás haciendo carrera y necesitás hacerte conocido, me parece una aspiración válida, pero no me interrumpas, porque es una forma de generar violencia”. “Yo no quiero estar en el Estado”, aseguró el influencer y arremetió: “Estás mintiendo. Sos un mentiroso. Te hacés el intelectual, pero estuviste en un gobierno de corruptos y ladrones”.

“No poder sostener un debate sin insultar ni adjetivar demuestra una debilidad intelectual muy grande, no te hace bien a vos en tu carrera. Estás mezclando a los violadores de la pandemia con el conflicto universitario, no tiene ni ton ni son”, marcó Grabois y añadió: “Sé cuál es tu rol, pero la honestidad intelectual es muy importante. La pobreza existe desde hace mucho tiempo”.

“La realidad es que hubo un aumento del 12% en la pobreza”, insistió Grabois. “Existen problemas previos que se están agravando. Si yo vengo acá en 6 meses y veo que la pobreza bajó 12 puntos, voy a estar muy contento y agradecido con el trabajo que hizo el Gobierno”, aseguró.

En cambio, Fijap marcó todo lo contrario: “La pobreza está bajando y vos vas a ser libertario. Milei va a sacar a la Argentina adelante y vamos a ser potencia. El tema es que están los golpistas de tu parte que viven generando quilombo”.

